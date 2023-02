Cour des comptes : de nouveaux agents prêtent serment

La Cour des comptes a organisé une cérémonie d’audience solennelle d’installation et de prestation de serment du procureur général, de conseillers et un greffier en chef, le vendredi 3 février 2023, à Ouagadougou.

La juridiction supérieure de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes, se renforce en personnel dont un procureur général, six conseillers, deux présidents de chambre et un greffier en chef. Ils ont pris fonction, au cours d’une cérémonie d’audience solennelle d’installation et de prestation de serment, présidée par le premier président de la Cour des comptes, Latin Poda, le vendredi 3 février 2023, à Ouagadougou.

Selon Latin Poda, l’installation de ce personnel vient combler un vide dans son institution qui a connu huit départs en 2022. « Dès que le décret de nomination a été disponible, nous nous sommes empressés pour organiser la prestation de serment et l’installation des nouveaux nommés », a-t-il indiqué. Après son installation, le nouveau procureur général près la Cour des comptes, Adama Ouédraogo, a rendu un vibrant hommage à ses aînés magistrats admis à la retraite en leur souhaitant de jouir paisiblement de leur retraite. Il a aussi remercié le Conseil supérieur de la Magistrature d’avoir porté son choix sur sa modeste personne, à la suite de son appel à candidatures.

Me Ouédraogo a laissé entendre qu’il tâchera d’exercer ses nouvelles fonctions suivant les règles et principes cardinaux la magistrature. « Le procureur général près la Cour des comptes a des attributions juridictionnelle et informative qui sont des missions dévolues à la Cour», a-t-il expliqué. Pour ce qui est du nouveau greffier en chef, Me Noël Zoewend-taalé Ouelgo, nommé depuis le 20 septembre 2022, il veille, de l’avis de Latin Poda, à la production des comptes dans les délais règlementaires et avise le parquet général en cas de retard.

« Il est chargé de la certification des expéditions des arrêts dont il assure la notification », a-t-il précisé. Le premier président de la Cour des comptes a ajouté que ce poste est une plaque tournante dans le fonctionnement de la Cour des comptes, mais peu connu des justiciables de la Cour. C’est avec joie que ces nouveaux membres ont été accueillis par les premiers responsables de la Cour des comptes dont leur apport dans le fonctionnement va un tant soit peu soulager l’institution en raison de l’augmentation de la charge du travail. Ceux-ci ont tous assuré qu’ils vont faire de leur mieux pour le rayonnement et l’atteinte des objectifs.

Drissa KOALA & Ousseni OUEDRAOG0 (Stagiaires)