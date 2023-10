Crise humanitaire : Titao ravitaillé avec au moins 500 tonnes de vivres, des fonctionnaires de retour

La ville de Titao dans le Loroum a été ravitaillée, le 21 octobre 2023, avec au moins 500 tonnes de vivres, grâce à un convoi sécurisé par les Forces combattantes.

Un convoi de plusieurs dizaines de véhicules, de tricycles et de motocyclistes est arrivé, samedi 21 octobre 2023 à Titao, chargé d’au moins 500 tonnes de vivres et d’autres besoins élémentaires pour soulager les populations. En plus des marchandises, ce convoi a permis le retour de responsables administratifs et de plusieurs personnes déplacées internes. Plusieurs enseignants et volontaires ont également pu rejoindre la ville pour la reprise des activités éducatives. Grâce à la multiplication des opérations dans le Nord, les Forces combattantes espèrent prendre dans les meilleurs délais, le contrôle total de l’axe Ouahigouya-Titao, a appris l’AIB.

Agence d’information du Burkina