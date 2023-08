Doumdoulma: le Rotary club Ouagadougou Savane reboise l’école primaire

Le Rotary club Ouagadougou Savane (RCOS) a, le samedi 12 Août 2023, renforcé ses liens avec Doumdoulma, un village situé dans la commune de Tanghin Dassouri, en y organisant un reboisement.

Axe stratégique de Rotary club International, la protection de l’environnement est depuis des années l’une des actions phares du Rotary Ouagadougou Savane(RCOS). Cet engagement du club service pour l’environnement se traduit chaque année par un reboisement dans le village de Doumdoulma, situé dans la commune rurale de Tanghin Dassouri, devenue une Unité de développement communautaire (UDC). Cette année précisément le samedi 12 août 2023, les rotariens membres du club Ouagadougou Savane ont planté 120 espèces végétales dans l’enceinte de l’école primaire de Doumdoulma, composées de cailcédrats, d’acacias et d’eucalyptus.

Selon le porte-parole de l’UDC, Issaka Wangraoua, le Rotary club Ouagadougou Savane a plusieurs réalisations à son actif à Doumdoulma. Il s’agit, entre autres, d’un bosquet de huit hectares, d’un forage, de la lutte contre le cancer du col de l’utérus, de l’électrification de l’école primaire du village. Pour la délégation spéciale de la commune de Tanghin Dassouri, représentée par Boureima Bougouma, le Rotary club Ouagadougou Savane contribue au développement de la commune notamment à travers cette plantation d’arbres. Quant au président du Rotary club Ouagadougou Savane, Aimé Olivier Badoh, il a fait savoir que son club est engagé dans ce village depuis 19 ans.

« Le thème de notre mandat rotarien de cette année, ’’Créons de l’espoir dans le monde’’, trouve ici un terrain fertile pour s’épanouir », a-t-il expliqué. Il a aussi exhorté les élèves à protéger les plants mis en terre. « Les arbres que nous avons planté aujourd’hui deviendront vos amis, vos protecteurs et vos enseignants silencieux. Vous grandirez en harmonie avec eux, et ils vous rappelleront constamment l’importance de préserver la beauté et la vitalité de notre environnement. Ces arbres seront votre héritage et un témoignage tangible de la manière dont chacun d’entre nous peut contribuer un monde meilleur », a-t-il déclaré.

Alassane KERE