Ferme intelligente à Yancheng : des drones opèrent leur « magie »

Yancheng est une ville de la province du Jiangsu au sud de la Chine. Dans cette localité, des habitants font preuve d’inventivité en intégrant la technologie dans l’agriculture. Une visite dans une ferme intelligente permet de mesurer les initiatives innovantes de jeunes agriculteurs.

Dans un quartier paisible et retiré de Yancheng, dans la province du Jiangsu, la végétation est parcourue par des échangeurs qui fluidifient le trafic.

Une rizière de près de 350 hectares s’étend à perte de vue. Un vent léger caresse les plants de riz qui exhalent un parfum bucolique. Des aigrettes blanches dessinent des arabesques au-dessus du champ à l’affût d’insectes.

La technologie et l’agriculture font bon ménage dans cette ferme dite intelligente. Ici, les drones ont remplacé à 80% la main-d’œuvre, qui devrait être employée dans les tâches quotidiennes.

M. Wei Ye et ses collègues ont fait le pari de moderniser la ferme dans tous ses compartiments. L’intelligence artificielle et les drones ont été largement mis à contribution pour mettre en place cette ferme moderne.

Tout y est presque pris en charge par la technologie. Après que les tracteurs ont labouré les champs, les drones commencent à opérer leur magie à travers l’exécution de certains travaux jusqu’à la récolte.



Dans cette ferme, on récolte deux fois par an, la durée de maturation étant de 150 à 170 jours.

L’étude du sol, l’ensemencent du champ, la surveillance de l’évolution des plants de riz, la détection des insectes nuisibles, la pulvérisation des insecticides, l’approvisionnement de la rizière en engrais, l’évaluation de la productivité, la gestion des matériaux agricoles sont autant de tâches que remplissent les drones.



La situation de la ferme est suivie en temps réel à partir de capteurs de données éparpillés dans la rizière. Un système intelligent d’irrigation abreuve également les plants de riz grâce à des stations de pompage alimentées à l’énergie solaire disposées dans le champ. L’eau est distribuée en fonction des besoins de chaque partie de la rizière.

A partir d’une salle d’opérations, une sorte de tour de contrôle, tout ce qui se passe dans la ferme est suivi en temps réel. Toutes les informations relayées par les capteurs et les patrouilles des drones sont analysées sur un écran géant.

« Nous avons une idée en temps réel de ce qui se passe exactement dans les rizières. Ce travail d’analyse nous permet de tout prévoir. La présence d’insectes nuisibles aux plants peut être facilement détectée et des mesures immédiates seront prises », explique M. Yang Hengcheng, manipulant des données devant son ordinateur dans la salle d’opérations.

Selon lui, la technologie apporte plus de précision dans le travail de l’exploitation, en anticipant les difficultés éventuelles et en prévoyant la productivité.

Profiter des avancées technologiques

L’expérience de cette ferme intelligente qui dure depuis deux ans reflète la détermination des jeunes agriculteurs de Yancheng de promouvoir vigoureusement la modernisation de l’agriculture.

L’administrateur technique de la ferme intelligente, M. Wei Ye, est d’avis que les techniques de plantation et le mode de fonctionnement de la ferme doivent profiter des avancées technologiques.

« Grâce à ce système intelligent et innovant, nous gérons bien l’entrée et la sortie des matériaux agricoles et contrôlons les coûts de plantation. Tout est rationalisé pour plus d’efficacité et de rentabilité », précise-t-il.

En dépit de la qualité attrayante du dispositif de gestion intelligent de la ferme, les responsables entendent poursuivre les investissements pour le rendre encore plus performant. Il s’agit d’y apporter chaque jour une touche d’innovation afin de faciliter davantage le travail agricole.

L’essentiel pour M. Wei Ye et ses collaborateurs, c’est d’asseoir la réputation de ce système intelligent afin qu’il puisse être mis en œuvre ailleurs avec succès.



La ferme intelligente, même si elle en est encore au stade expérimental, offre des perspectives intéressantes dans la quête de l’autosuffisance alimentaire.

De telles prouesses méritent qu’on leur accorde une attention particulière, surtout lorsqu’il s’agit de l’avenir de l’agriculture.

Karim BADOLO

Edité par CGTN Français (Note de l’éditeur : Cet article reflète le point de vue de l’auteur Karim Badolo et pas nécessairement celui de CGTN.)