Fête de la musique: Ouagadougou et Bobo-Dioulasso dans la danse

Demain mercredi 21 juin 2023, le monde entier célèbre la Fête de la musique. Plusieurs concerts gratuits sont annoncés à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

Depuis sa création en 1982, la Fête de la musique est devenue un événement planétaire. Ce mercredi 21 juin 2023, les artistes-musiciens et les mélomanes burkinabè célèbreront la Fête de la musique. A cette 41ème édition de la manifestation, toute la diversité de la musique burkinabè sera mise en lumière en une soirée. Ainsi seront en concerts gratuits à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou plusieurs vedettes. Dans la ville de Sya, précisément au musée de la Musique, sont annoncés Nouss Nabil, Delfy, Eldji, Jezy. A Ouagadougou, sur le terrain de l’établissement scolaire Newton à Wayalghin seront en prestation le Kunde d’or 2023, Smarty, Imilo Lechanceux, Kayawoto, Fadeen, Tourou Selaboy, Mister Koff…A l’ouest de la capitale, à l’espace situé devant le groupe Savane médias, l’Union nationale des acteurs de la musique (UNAM) offre un plateau à tous les artistes-musiciens et aux amateurs de musique. Créée en 1982 par le ministère français de la Culture, la Fête de la musique est célébrée aujourd’hui dans le monde entier.

Alassane KERE