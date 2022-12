Fête de la Nativité : le cardinal Philippe Ouédraogo prône la solidarité

Les fidèles chrétiens ont pris d’assaut la cathédrale de Ouagadougou pour la prière de la Nativité. Enfants, jeunes, vieux…personne ne voulait rater cet instant solennel officié par le cardinal Philippe Ouédraogo.

Visiblement très heureux, les fidèles catholiques ont chanté et dansé à la gloire de Jésus Christ. Noël est l’une des plus grandes célébrations de l’année, a rappelé le cardinal Philippe Ouédraogo. Et, aux fidèles, il a indiqué que le message le plus important, c’est celui de la paix. « Ce message a été proclamé à la naissance de Jésus à Bethléem et l’Eglise n’a de cesse de le répéter. La paix, c’est la promesse de Jésus. C’est le testament de Jésus laissé aux disciples », a insisté le cardinal. Il a exhorté les uns et les autres à avoir un comportement de paix surtout dans le contexte particulier que traverse le Burkina Faso. Il a souhaité que le Seigneur permette aux Burkinabè d’être des hommes qui aiment faire la paix. « Nous souhaitons aux chrétiens, mais à l’ensemble des citoyens, la paix de Dieu. Puissions-nous œuvrer ensemble pour la paix », a insisté le cardinal Philippe Ouédraogo. Pour l’homme de Dieu, la paix est l’œuvre de Dieu, mais aussi le fruit des efforts des hommes.

« Chacun de nous peut faire quelque chose pour la paix. Heureux, les artisans de paix qui seront appelés fils de Dieu », a-t-il poursuivi. Le cardinal a aussi invité les chrétiens au partage avec les plus démunis. « Nous avons voulu que cette célébration soit caractérisée par la dignité, dans la sobriété et dans la solidarité avec les personnes déplacées internes, les veuves, les orphelins et les veufs et aussi tous les pauvres », a souligné le cardinal Ouédraogo. Pour lui, le chrétien a un devoir de solidarité et de compassion envers toutes les personnes nécessiteuses. Le cardinal a aussi lancé les festivités marquant les 125 ans d’évangélisation au Burkina Faso qui auront lieu en 2025. Il a rappelé que le premier missionnaire catholique a foulé le territoire du Burkina en 1900, à Koupèla.

Désiré NIKIEMA

Fête de la Nativité

Le message du chef de l’Etat

« Je souhaite un joyeux Noël à la communauté chrétienne qui célèbre, ce jour 25 décembre 2022, la fête de la Nativité. Je formule le vœu que la naissance du Christ renforce notre vivre-ensemble et notre élan commun pour la reconquête, la refondation de notre Nation et la paix.

La patrie ou la mort, nous vaincrons ! » Capitaine Ibrahim TRAORE, président de la Transition, chef de l’Etat