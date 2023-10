Fonds de soutien patriotique: Une contribution de plus de 600 millions de FCFA en faveur des Volontaires pour la défense de la Patrie

Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective a reçu des dons de la part de différentes structures pour le soutien patriotique, le vendredi 29 septembre 2023, à Ouagadougou.

En vue de contribuer au fonds de soutien patriotique, différentes structures ont apporté leur don au ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective le vendredi 29 septembre 2023, à Ouagadougou.

Au rang des donateurs, les Secrétaires généraux (SG) des départements ministériels ont apporté une contribution de 2 620 000 FCFA, le PDG de Savane Média, Aboubacar Zida dit Sidnaaba, a offert une somme de 101 000 000 de FCFA et les structures centrales rattachées au ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières et les partenaires privés ont contribué à hauteur de 502 166 226 de FCFA.

Au nom des SG de ministères, le Secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara a expliqué que ce don vise à marquer l’adhésion de l’administration, à travers les premiers responsables que sont les secrétaires généraux des départements ministériels, à cette initiative du gouvernement consistant à engager l’ensemble des forces vives de la nation à la reconquête du territoire.

« Les fonds sont destinés à financer les volontaires pour la défense de la patrie, selon l’article 10 du décret 2023 instituant le fond de soutien patriotique », a indiqué le SG du gouvernement.

Dingara a précisé que c’est en juin dernier, à l’occasion de la première session de leur cadre de concertation, que les secrétaires généraux se sont engagés en juin à répondre favorablement à l’appel lancé par le Capitaine Ibrahim Traoré.

Ce cadre de concertation des SG des ministères et institutions été formalisé en janvier 2023, a-t-il rappelé.

Concernant la contribution des structures rattachées du ministère en charge des Mines, le directeur de Cabinet du ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Sankara Yaya a confié que le geste de ce jour fait également suite à l’appel lancé par le président du Faso à contribuer au fond de soutien patriotique.

« Ce point fait ressortir 135 millions au titre des structures rattachées au ministère de l’énergie et 300 millions au titre des sous-traitants, ce qui fait un total de 502 166 226 FCFA », a-t-il détaillé.

Le PDG de Savane Media a pour sa part expliqué son geste par la nécessité pour tout Burkinabè de venir au chevet de sa patrie.

« Le Burkina Faso est un arbre malade et les populations sont comme ces branches et les branches doivent contribuer à soigner l’arbre sinon il risque de s’écrouler », a-t-il relevé.

Sa contribution vise donc à aider la nation, et non le gouvernement, a-t-il précisé, exhortant les populations à contribuer en tant que Burkinabè et non comme militant d’un parti politique.

« Cela fait la 5ème fois que nous procédons à ce genre de remise de don, il y’a eu d’autres dons en nature tels que des motos des vivres, etc. » a-t-il poursuivi.

En recevant ces différentes contributions, la ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Bako née Traoré a magnifié les vertus de la solidarité. Elle a soutenu que devant cette crise sécuritaire « sans précédent », la solidarité et le partage doivent être des valeurs cardinales qui permettent de développer et de renforcer la résilience du pays.

Elle a remercié l’ensemble des contributeurs qui œuvrent à la pérennisation du soutien patriotique et salué l’acte « noble » des acteurs de premier plan dans la coordination de l’action gouvernementale au sein des ministères et institutions.

