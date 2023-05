Forum ouest-africain de développement des entreprises : un satisfécit pour la VIIe édition

Les rideaux de la VIIe édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises, dénommé Africallia, sont tombés, vendredi 26 mai 2023, à Ouagadougou.

La capitale burkinabè a vibré au rythme de la VIIe édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises dénommé Africallia du 24 au 26 mai 2023. La clôture de l’évènement a été consacrée par une soirée internationale après des rendez-vous d’affaires et des communications sur le développement économique de l’Afrique. Selon les organisateurs, cette tribune des entreprises africaines a réuni 567 chefs d’entreprises venus de 26 pays d’Afrique et du monde.

Le clap de fin a été ponctué d’allocutions, d’animation musicale et la proclamation du palmarès du concours “Start-Up AFRICALLIA 2023”. Des lauréats, à cet effet, ont reçu des prix et des trophées d’hommage et de reconnaissance ont été décernés à des personnalités. Dans la déclaration du président de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), Mahamadi Savadogo, lue par le 1er vice-président de la CCI-BF, Idrissa Nassa, il est ressorti un satisfécit des promoteurs de la VIIe édition du Forum.

Pour eux, Africallia 2023 a tenu toutes ses promesses. « 567 participants, 462 entreprises de 26 pays d’Afrique et du monde, 4 262 rendez-vous d’affaires formels B2B tenus, 4 800 rencontres informelles recensées, un taux de satisfaction de 90% pour la qualité des rencontres B2B, et un taux de satisfaction global de l’organisation de 95% », s’est réjoui le 1er vice-président de la CCI-BF.

Il a annoncé, par ailleurs, qu’au regard de la situation sécuritaire difficile que traverse le Burkina Faso, le Forum Africallia soutient l’effort de paix à hauteur de 50 millions FCFA.

Hommage à la Tunisie

Concernant les distinctions, la soirée internationale a été reconnaissante par des trophées au gouvernement burkinabè, au parrain de l’édition, à la Chambre consulaire régionale de l’UEMOA (CCR/UEMOA), à la plus forte délégation, tous pays confondus. Cette dernière reconnaissance est revenue à la Tunisie et celle de la plus forte délégation ouest-africaine a échu à la Côte d’Ivoire.

Les hommages d’Africallia ont ainsi été rendus à la Tunisienne Aïda Loukil de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Sfax pour sa régularité et sa fidélité au Forum depuis sa création en 2010. Le secrétaire permanent du Forum Africallia, Félix Sanon, admis à la retraite, a bénéficié du deuxième trophée d’hommage d’Africallia pour son efficacité à la coordination de l’organisation de six éditions d’Africallia. 31 millions FCFA ont été injectés dans le concours « Start-Up AFRICALLIA 2023 », l’une des innovations majeures de la VIIe édition d’Africallia, pour la sélection des meilleurs projets de jeunes.

A ce titre, le 1er prix de 10 000 000 FCFA a été remporté par Maryse Mireille Biayou de la start-up “Burkina Candy” ; le 2e prix de 7 000 000 FCFA à Harouna Rachid Ouattara de la start-up “Kreezus” et le 3e prix de 5 000 000 F CFA, à Scarlett Rachel Zongo de la start-up “Aino Digital”. Des lauréats ont aussi été encouragés, à savoir Miguel Wilfried Diendéré de la start-up “Ferme du Nord” et Adama Ira de la start-up “Africa Solaire Eclair”, qui ont obtenu respectivement le quatrième et le cinquième prix d’une valeur de 1 000 000 FCFA chacun.

Quant aux structures d’accompagnement, “La Fabrique” et “Beoogo Lab”, elles se sont tirées avec chacune 2 000 000 FCFA, dans le même registre. Le président de la CCI-BF s’est dit satisfait de la tenue d’Africallia 2023, car cela témoigne que le Burkina Faso est résilient. « Je souhaite que toutes les délégations retournent dans la sécurité dans leurs pays respectifs », a-t-il lancé.

La vice-présidente de la CCI du Bénin, Christiane Codjo Tossou, a félicité le comité d’organisation d’Africallia 2023. « Nous avons été fiers d’être là, tout était au rendez-vous, tout était bien, nous étions en sécurité et toutes les réunions ont été bien préparées », a-t-elle dit. La lauréate Maryse Mireille Biayou de la start-up “Burkina Candy” qui a eu 10 000 000 FCFA, a expliqué que son entreprise produit des bonbons qui sont enrichis en fibres dont la particularité est d’empêcher le corps d’absorber le sucre contenu dans les bonbons.

« C’est avec une grande joie que je reçois ce prix car il va permettre de rendre mon entreprise semi-industrielle, qui est présentement artisanale », a-t-elle fait comprendre. Les participants se sont donné rendez-vous pour la VIIIe édition d’Africallia prévue en 2024, à Cotonou au Bénin, en attendant 2025 qui devrait voir le retour d’Africallia à Ouagadougou, au Burkina Faso.

