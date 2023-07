Forum politique pour le développement durable : la ministre Olivia Rouamba plaide pour une solidarité agissante

Le Forum politique de haut niveau pour le développement durable a eu lieu, mercredi 19 juillet 2023 à New York, aux Etats-Unis. Représentant le Burkina Faso, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba a présenté les acquis et défis du pays des Hommes intègres en matière de développement durable.

«Créer un élan vers le sommet sur les ODD », c’est sur ce thème que le Burkina Faso a décidé de faire entendre sa voix à l’occasion du Forum politique de haut niveau organisé par le Conseil économique et social du système des Nations unies (ECOSOC). A la tribune des Nations unies, S.E. Madame Olivia Rouamba a dépeint la situation qui prévaut au Burkina Faso et présenté les acquis et défis en matière de développement durable. Au-delà de la situation de crise sécuritaire et humanitaire que traverse le Burkina Faso, « le peuple fait preuve d’une grande résilience et le Burkina a engagé des actions visant à promouvoir le développement économique et social, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la promotion de la justice et de l’équité », a laissé entendre S.E. Madame Olivia Rouamba. Le principe de ne laisser personne de côté (leave no one behind), nous oblige à axer nos efforts sur la lutte contre les discriminations et les inégalités. Dans cette dynamique, la cheffe de la diplomatie burkinabè, tout en remerciant les partenaires au développement pour les soutiens multiformes, a lancé « un appel à l’ensemble de la communauté internationale pour une solidarité agissante ». En marge de la prochaine session de l’Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra en septembre prochain « pour marquer le début d’une nouvelle phase de progrès accéléré dans la réalisation des ODD », Madame Olivia Rouamba porte l’espoir que ce sommet sera « le point de départ d’un souffle nouveau pour l’Agenda 2030, car c’est dans une dynamique de coopération internationale accélérée et renforcée que nous relèverons avec brio nos défis ».

DCRP/MAECR-BE