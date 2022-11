Interconnexion du CHU Yalgado- Ouédraogo : des membres du gouvernement visitent les installations

La ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Dr Aminata Zerbo et son homologue en charge de la santé, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, ont visité les installations de l’interconnexion du Centre hospitalier universitaire Yalgado- Ouédraogo, le mardi 15 novembre 2022, à Ouagadougou.

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique compte renforcer le système d’informatisation de ses centres hospitaliers. L’objectif est de réaliser une interconnexion au Réseau informatique national de l’administration (RESINA) des Centres hospitaliers universitaires (CHU), Pédiatrie Charles-de-Gaulle, de Tengandogo, Sourô-Sanou de Bobo- Dioulasso, Yalgado-Ouédraogo et du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Pissy. A cet effet, avec le soutien de l’Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP) à travers le Fonds pour l’accès et le service universel (FASU), des travaux de connectivité ont été réalisés au CHU-Yalgado-Ouédraogo par l’Agence nationale de promotion des technologies de l’information et de la communication (ANPTIC). Il s’agit de la desserte en fibre optique, la fourniture et installation des équipements actifs, l’interconnexion des bâtiments internes par fibre optique, le renforcement du réseau local, la configuration et mise en service pour l’accès aux ressources du RESINA.

Dans ce centre de santé, la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Dr Aminata Zerbo et son homologue de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, ont visité les installations, le mardi 15 novembre 2022, à Ouagadougou. Parmi les services, onze d’entre eux ont été déjà raccordés, entre autres, l’administration, les services de pneumologie, la petite caisse radiologie, la pharmacie… Pour le premier responsable en charge de la santé, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, ce projet est l’aboutissement de la volonté des autorités de la Transition de poursuivre la modernisation des formations sanitaires. « Il est bon de rassurer les uns et les autres que le projet ne s’arrêtera pas seulement à cette formation sanitaire. Il doit se poursuivre progressivement dans les autres centres de santé. Donc, je voudrais engager mon département à cofinancer certaines activités afin d’étendre les travaux d’interconnexion dans les autres formations sanitaires », a-t-il soutenu. Aux dires du ministre, aujourd’hui, l’évolution des technologies de l’information et de la communication a favorisé l’émergence des besoins, tant dans l’administration publique que privée.

Un excellent moyen

Dans le secteur de la santé, l’informatisation des données, a précisé M. Kargougou, va permettre de réduire la prise en charge des patients, de transférer les images radiologiques entre structures sanitaires… La mise en place d’une infrastructure informatique au CHU-YO, selon le directeur général, Constant Dahourou, est un excellent moyen pour l’hôpital d’améliorer son organisation, le stockage des données, la productivité.

L’interconnexion, a-t-il poursuivi, est un socle pour son centre de santé d’informatiser les services et faciliter la gestion. « Nous avons l’obligation de migrer vers un développement informatique profitable à toutes les couches de la population. Que le projet ne reste pas à ce stade. Parce que, ce ne sont que 20% de nos services qui vont bénéficier », a-t-il souhaité. Le problème qui réside au CHU-YO, a-t-il précisé, est le manque d’informatisation des données. M. Dahourou a plaidé pour une prise en compte des besoins d’interconnexion du CHU-YO et des autres formations sanitaires afin de permettre aux responsables de produire des résultats « merveilleux ». En tant que bras technique du projet, le ministère en charge de la transition digitale, à travers sa première responsable, Aminata Zerbo, a remercié les responsables de la santé d’avoir associé son département pour l’aboutissement du projet. Elle a réitéré l’engagement de sa structure à offrir tout le potentiel du numérique pour booster et améliorer l’offre et la qualité des services. Ce premier pas au CHU-YO va permettre de moderniser le secteur de la santé, notamment l’amélioration des travaux de la télémédecine et la collecte des données. Comme difficultés, elle a relevé le retard du délai de livraison des équipements et le changement d’itinéraire d’interconnexion du site de la Pédiatrie Charles-de-Gaulle au RESINA à cause des travaux de réhabilitation de la voie. –

Oumarou RABO