IVe édition du SARA Le programme des activités dévoilé

Les acteurs du Salon régional de l’artisanat (SARA) ont animé, vendredi 13 octobre 2023 à Koudougou, une conférence de presse, dévoilant le programme des activités de la IVe édition de l’événement.

Du 26 octobre au 1er novembre 2023, la cité du Cavalier rouge accueillera la IVe édition du Salon régional de l’artisanat (SARA), sur le thème : « L’artisanat face à la crise sécuritaire : quelle stratégie de réinsertion socioprofessionnelle et de lutte contre le chômage des jeunes et des femmes ». Le programme des acti- vités a été annoncé, vendredi 13 octobre 2023, au cours d’une conférence de presse, par le secrétaire général du ministère en charge de commerce et de l’artisanat, Fidèle Ilboudo.

A cette édition, il est attendu plus de 500 exposants, qui vont échanger sur la problématique du développement de l’artisanat dans les régions, la contribution du secteur de l’artisanat à la dynamisation de l’économie locale, les mécanismes pour la création de plus d’emplois pour les jeunes et les femmes. M. Ilboudo a indiqué qu’au-delà de la recherche des solutions pour le développement de l’artisanat, il y aura à ce SARA 2023 à Koudougou, une exposition-vente des produits de l’artisanat burkinabè, des rencontres professionnelles entre artisans, un espace de restauration, des animations culturelles et artistiques.

Trois prix d’excellence seront décernés aux meilleurs artisans dans les secteurs agro-alimentaires, textile et habillement, cuirs et peaux, soit une enveloppe de 500 mille F CFA pour chaque secteur. « Des prix spéciaux seront également attribués, en fonction de la contribution des partenaires financiers », a signifié M. Ilboudo. Les ‘’koudougoulais’’ et les autres régions qui prendront part au salon, trouveront chacun, son compte, car des innovations telles, des jeux de sociétés sur la base des instruments de l’artisanat, une aire de jeu pour les enfants, un défilé pédagogique, un cross populaire seront également au menu.

Les principales préoccupations des journalistes se sont basées sur la participation des autres régions, au regard du contexte sécuritaire, les prix des stands et la sécurisation des exposants et des participants. Le secrétaire général, Fidèle Ilboudo, a confié que des 13 régions conviées, huit ont déjà confirmé leur participation. A l’entendre, le choix du thème est d’actualité et des leviers d’actions seront entamés, pour accroitre la résilience des jeunes et des femmes, qui évoluent dans le secteur artisanal.

Pour cette édition, il y aura deux catégories de stands, de 75 mille F CFA à 100 mille F CFA. « La participation des institutions et organismes est de 200 mille F CFA », a-t-il expliqué. Selon M. Ilboudo, le concept de Salons régionaux de l’artisanat, a été développé, afin de créer des cadres régionaux, de promotion et de commercialisation des produits exclusivement de l’artisanat burkinabè et encourager la participation des acteurs à la biennale du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO).

Afsétou SAWADOGO

Jérémie SANDWIDI (Stagiaire)