Loumbila : le Rotary club Ouagadougou dit doyen renforce le couvert végétal avec 100 arbres

Le Rotary club Ouagadougou dit doyen (RCOD) a initié une journée de plantation d’arbres à la ferme Saint Alexandre de Bagrin, située dans la commune rurale de Loumbila. Au sein de l’espace, les membres de l’association y ont planté 100 arbres.

A Bagrin, un village de la commune rurale de Loumbila, la ferme agro-pastorale Saint Alexandre porte, depuis le samedi 02 septembre 2023, les traces de l’engagement du Rotary club Ouagadougou dit doyen (RCOD) au profit de l’environnement Burkina Faso. Fortement mobilisés ce jour-là, les membres de l’association ont mis en terre 100 arbres dans le domaine. Composé de Bouenia, les arbres serviront de haie de protection de ce lieu d’élevage des animaux.

Ce reboisement illustre bien, a affirmé la présidente du RCOD, Minata Ouédraogo/Sanou, la mobilisation du RECOD à mettre en œuvre le septième axe stratégique du Rotary club International, à savoir la ‘’Protection de l’environnement’’. Pour atteindre l’objectif du reboisement, le site a été choisi, a-t-elle expliqué, parce qu’il est sécurisé par une clôture et dispose de l’eau pour la croissance du plant de Bouenia.

« Nous sommes sûrs que 90% des arbres pourraient survivre », a-t-elle rassuré. En plus des actions au profit de l’environnement, Mme Ouédraogo s’est aussi réjouie des résultats obtenus à travers les actions menées dans le cadre de la pauvreté, la santé, l’éducation, etc. Au Rotary club International, les sept axes stratégiques sont la promotion de la paix, la lutte contre les maladies, l’approvisionnement en eau potable, la promotion de la santé des mères et des enfants, l’éducation, le développement des économies locales et la protection de l’environnement.

Alassane KERE