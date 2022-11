Ministère de la Défense et des Anciens combattants : le colonel-major Kassoum Coulibaly a pris fonction

Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel-major Kassoum Coulibaly, a été installé dans ses fonctions par le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara, le jeudi 3 novembre 2022 à Ouagadougou.

La lutte anti-terroriste et la défense de l’intégrité du territoire national échoient désormais au colonel-major Kassoum Coulibaly, logisticien de formation et expert en logistique avancée. Nommé le 25 octobre dernier, il a été installé dans ses fonctions de ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, par le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara, le jeudi 3 novembre 2022 à Ouagadougou. A cette occasion, il a reçu sa lettre de mission et les encouragements de M. Dingara qui, dans la foulée, a rappelé au nouveau patron de la Défense, le principal objectif du gouvernement de la Transition qui, selon lui, se résume, entre autres, à la reconquête du territoire national et la restauration de la paix ainsi que la cohésion sociale.

Il a, par ailleurs, indiqué qu’il s’agit d’un « gouvernement de combat » que le chef de l’Etat et le Premier ministre ont voulu mettre en place pour rétablir « l’ordre ». Pour le ministre Kassoum Coulibaly, l’heure est au combat et il a dit mesurer l’ampleur de sa prochaine mission. Tout en demandant la mobilisation de l’ensemble de ses frères d’armes autour des objectifs de la Transition, il a déclaré que trois grands défis méritent d’être relevés au sein de son département. Il s’agit, à l’entendre, du renforcement de la cohésion interne au sein des armées et avec les Forces de sécurité intérieure, de la reconquête des zones sous influence terroriste et enfin, la protection et l’assistance aux populations. Selon lui, les exactions terroristes et autres turbulences violentes sapent les efforts de résilience des armées et menacent l’existence, notamment des Etats du Sahel. Pour répondre efficacement à cette menace, le ministre Coulibaly a invité chaque militaire au devoir générationnel.

« L’accomplissement du devoir générationnel qui nous incombe en ce moment nous impose en tant que militaire de nous raviser en adoptant les comportements qui siéent. Vite, faisons notre mue en abandonnant notre ego pour l’unique intérêt de la patrie. J’appelle de tous mes vœux les chefs militaires et les officiers de notre institution à donner le tempo de ce changement afin de mobiliser les hommes. Aux sous-officiers, j’attends de vous que vous jouez votre rôle d’encadrement sans lequel aucune troupe ne peut être contrôlée. Aux militaires du rang, j’attends de vous le strict respect des règles et consignes sans lesquelles aucune troupe ne pourra être une force devant un ennemi », a commandé le colonel-major Coulibaly. Mieux, il a également demandé à chaque porteur de tenue d’adopter les principes cardinaux des forces armées que sont la discipline, le sens du devoir et de l’honneur, l’équité, le don de soi, le professionnalisme, entre autres. Des valeurs qui, à son avis, vont redorer le blason du lien Armée-Nation et ouvrir les voies à la lutte opérationnelle et efficace contre les forces du mal.

Wanlé Gérard COULIBALY