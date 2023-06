Musée diocésain de Koupèla : un bâtiment de 120 ans classé

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, a officiellement lancé les journées portes ouvertes du musée diocésain de Koupèla, le samedi 24 juin 2023.

Le bâtiment de sept pièces construit entièrement en matériaux locaux avec une épaisseur de 80 centimètres et qui servait de résidence et de bureaux des premiers missionnaires du Burkina depuis 1903 a maintenant 120 ans. Au regard de son ancienneté et de son importance dans la vie de la communauté catholique du diocèse de Koupèla, le bâtiment est officiellement classé dans le musée diocésain.

Ils l’ont fait savoir à l’occasion de la cérémonie de lancement des journées portes ouvertes du musée diocésain de Koupèla, présidée par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo. Selon le directeur du musée diocésain de Koupèla, abbé Herman Guiattin, ce bâtiment est un symbole de bravoure au regard de son histoire.

« Ce bâtiment de 120 ans est le témoignage vivant qu’ensemble, nous pouvons faire des réalisations avec nos modestes moyens, mais qui défient le temps et l’usure de l’intempérie », a-t-il souligné en poursuivant « qu’il est de notre devoir de bien entretenir cet édifice pour qu’il soit toujours parmi nous, un signe éclatant de cohésion sociale et d’engagement collectif pour un Burkina meilleur ».

Ce musée n’étant pas officiellement ouvert au public, l’abbé Guiattin a invité les bonnes volontés à les accompagner à rénover ce bâtiment qui servira de site d’exposition des objets. Tout en félicitant le diocèse de Koupèla pour cette initiative et sa contribution à la promotion de la culture burkinabè, le ministre Ouédraogo a rassuré de la disponibilité de son département à accompagner le diocèse pour la mise en œuvre du projet.

« Mon département ne ménagera aucun effort pour soutenir la réfection et la restauration de ce patrimoine historique afin de mieux le conserver pour les générations futures. Nous espérons voir le musée ouvert au public au jubilé des 125 ans de l’évangélisation du Burkina en 2025 dont Koupèla constitue le berceau », a-t-il promis.

Le bâtiment dont il est question est le 3e site classé après celui du Roamga (lieu d’accueil des premiers missionnaires de l’Afrique francophone) et le sanctuaire de Binatenga (1re église catholique de l’Afrique francophone). C’est dans cette même église que repose Mgr Dieudonné Yougbaré, premier évêque noir de l’Afrique francophone.

Ces journées portes ouvertes qui se tiennent jusqu’au 25 juin 2023 ont été l’occasion pour les invités de visiter des photos d’archives du diocèse de Koupèla de 1900 à 1960, des objets d’évangélisation et des moyens roulants utilisés par les missionnaires blancs.

Amédée SILGA