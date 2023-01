Saint Coran brûlé devant l’ambassade de Turquie à Stockholm: L’Arabie Saoudite et L’OCI condamnent

Suite à l’acte ignoble de l’extrémiste de droite suédo-danois, Rasmus Paludan, qui a brûlé un exemplaire du Coran le samedi 21 janvier 2023 devant l’Ambassade de Turquie à Stockholm en Suède, le royaume d’Arabie Saoudite et l’Organisation de la coopération islamique (OCI) condamnent l’expression de l’islamophobie, de la haine et de l’intolérance.

Le ministère des Affaires étrangères a exprimé la ferme condamnation et dénonciation par le Royaume d’Arabie saoudite du fait que les autorités suédoises autorisent un extrémiste à brûler une copie du Saint Coran devant l’Ambassade de Turquie à Stockholm. Le ministère des Affaires étrangères a réitéré la position ferme du Royaume appelant à l’importance de diffuser les valeurs de dialogue, de tolérance et de coexistence, et de rejeter la haine et l’extrémisme.

Sur la même lancée, le secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, a fermement condamné l’acte ignoble des militants extrémistes de droite en brûlant un exemplaire du Saint Coran à Stockholm, en Suède avec l’autorisation des autorités suédoises. Il a averti que cet acte de provocation, qui a été commis par des militants extrémistes, ciblant les musulmans et insultant leurs valeurs sacrées, constitue un autre exemple du niveau inquiétant atteint par l’islamophobie, la haine, l’intolérance et la xénophobie. Le Secrétaire général de l’OCI a exhorté les autorités suédoises à prendre les mesures nécessaires contre les auteurs de ce crime de haine, appelant à intensifier les efforts internationaux pour prévenir la répétition de tels actes, et à la solidarité dans la lutte contre l’islamophobie.

Source : SPA Une synthèse de

Karim BADOLO