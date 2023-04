Site de la gare Ouaga-inter : la mairie donne les raisons du déguerpissement des marchands

La mairie de Ouagadougou a animé une conférence de presse, mercredi 19 avril 2023, en vue d’expliquer les péripéties du déguerpissement des marchands de bétail qui étaient installés sur le site de la gare Ouaga-inter.

La commune de Ouagadougou a fait usage de la force publique pour déguerpir les marchands de bétail, installés sur le site de la gare routière, afin de les contraindre à rejoindre le nouveau site d’accueil, situé à Lanoag-yiri, à l’arrondissement 11. Cinq jours après l’opération, l’autorité communale a animé une conférence de presse à l’effet de s’expliquer sur les péripéties de ce déguerpissement, mercredi 19 avril 2023.

Selon le directeur de cabinet du Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Clément Ouango, les faits remontent à 2022. A travers des communiqués, diffusés le 25 avril 2022 et le 15 juillet 2022, le PDS, Maurice Konaté, a invité ces commerçants à prendre les dispositions pour libérer les lieux au plus tard, le 30 novembre 2022.

Malgré de multiples démarches, impliquant notamment des notabilités coutumières et religieuses, engagées tout au long de l’année 2022 pour une gestion à l’amiable, le site de la gare routière demeurait toujours occupé par les commerçants de bétail. Toute chose qui empêchait son ouverture effective. C’est pourquoi, a-t-il dit, la commune s’est vue dans l’obligation de mobiliser les forces compétentes, samedi 15 avril 2023.

Au cours de l’opération, a indiqué M.Ouango, 1 382 têtes d’animaux ainsi que diverses autres marchandises ont été saisies et mises en fourrière. Les propriétaires seront-ils dédommagés ? Qu’en est-il exactement de la qualité des infrastructures du nouveau site ? Ont demandé les hommes de médias. Pour le directeur de cabinet du PDS, l’autorité a fait recours au droit administratif pour procéder à l’exécution d’office.

Ce faisant, il n’y a aucune indemnisation possible et les occupants endossent toutes les conséquences liées. La gare routière de Ouaga-inter, constituée de quais d’embarquement grands cars, d’édifices à vocation administrative, sanitaire et commerciale, de parkings taxis, selon le représentant de l’Agence municipale des grands travaux, Elie Sawadogo, va desservir toutes les provinces.

Elle répond aux normes internationales avec sa particularité de toiture solaire. S’agissant du site de Lanoag-yiri, il dispose d’une superficie suffisante pour recevoir les commerçants. Il est, en plus, muni d’une clôture, d’un château d’eau, de blocs de latrines et d’éclairage. « Nous avons pris en compte toutes les préoccupations des commerçants en élargissant les voies d’accès. Le montant d’investissement s’élève à 100 millions FCFA. Toutes les commodités sont réunies », a-t-il conclu.

Oumarou RABO

Léon YOUGBARE (Stagiaire)