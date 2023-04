« Tout est fin prêt », dixit le PCNO, Fidèle Tamini

Le Comité national d’organisation (CNO) de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture (SNC 2023) était face à la presse, le mercredi 26 avril 2023 à Bobo-Dioulasso, pour faire le point des préparatifs de cette biennale.

«A ce jour, on peut affirmer sans risque de se tromper que tout est fin prêt ». Ce sont les premiers mots du président du Comité national d’organisation (PCNO) de la Semaine nationale de la culture (SNC Bobo 2023), Fidèle Aymar Tamini, à l’entame d’un point de presse, le mercredi 26 avril 2023 à Bobo-Dioulasso, sur l’état des préparatifs à 48 heures du coup d’envoi de cette fête culturelle. A l’en croire, le niveau d’avancement des préparatifs est « assez satisfaisant, sinon très rassurant ». « L’œuvre humaine est certes perfectible, mais au regard de ce qui est fait, il y a de réels motifs de satisfaction », a-t-il rassuré, ajoutant qu’il reste à mettre à profit ces derniers jours pour procéder à de « petites retouches ».

Le comité d’organisation, a renchéri M. Tamini, est toujours à pied d’œuvre pour minimiser les difficultés afin d’offrir aux festivaliers une belle fête de la culture burkinabè. Comme les éditions antérieures, la 20e drainera du monde. Au total, la SNC Bobo 2023 mobilisera 1 147 artistes, 600 sociétés de masques pour la parade et plus 6 000 festivaliers. Les premiers artistes, selon Fidèle Aymar Tamini, sont attendus ce jeudi 27 avril 2023. A entendre le CNO, la grande messe de la culture burkinabè connait pour cette édition quelques innovations. Les principales se résument au retour de la diaspora burkinabé de Côte d’Ivoire en compétition dans les arts de la scène, l’amélioration des conditions d’hébergement des artistes, la participation des Trésors humains vivants (THV) pour animer des panels et des ateliers pour enfants, la mise en tourisme de la SNC, l’intégration du digital dans la communication de l’évènement. Ces innovations, a-t-il espéré, constitueront une plus-value pour cette édition. Les journalistes ont soulevé les préoccupations de sécurité, du centre de presse, des badges, de l’hébergement. Le président du CNO, a rassuré que toutes les dispositions sont prises afin que le séjour des artistes soit agréable. Sur la question de l’hébergement, Fidèle Aymar Tamini a affirmé que les artistes seront logés dans des centres qui seront respectueux de leur dignité. « Aucun artiste ne sera hébergé dans une école contrairement aux précédentes éditions », a-t-il conclu. Pour rappel, la République de Guinée est le pays invité d’honneur de la présente édition. Le célébrissime orchestre Bembeya Jazz national prendra part à la cérémonie d’ouverture.

Boudayinga J-M THIENON

Youmati SOULAMA (Stagiaire)