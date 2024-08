Bureau national des grands projets au Burkina Faso : les projets PPP font leur entrée

Lors de la séance plénière du 02 Août 2024, les députés de l’Assemblée législative de Transition (ALT) ont adopté à l’unanimité la loi portant création, attributions et organisation du Bureau national des grands projets du Burkina et celle portant modification du régime juridique et institutionnel du Partenariat public-privé au Burkina Faso.

Où trouver les fonds pour financer les multiples initiatives présidentielles mises en place ? La solution est de passer par le mécanisme du Partenariat public-privé (PPP) au Burkina Faso. Pour ce faire, le gouvernement opte de loger les projets PPP au niveau du Bureau national des grands projets (BN-GPB). Ce 02 Août 2024, la loi portant modification du régime juridique et institutionnel du mécanisme et celle portant création, attributions et organisation du Bureau national ont été adoptées à l’Assemblée législative de Transition (ALT).

L’adoption de la nouvelle loi fait du BN-GPB un organisme de développement à statut particulier. Il reste toujours une structure de mission rattachée directement au président du Faso et ses missions élargies à celles de l’unité de partenariat public-privé. Cette unité était jadis rattachée au cabinet du ministre chargé des finances et sous l’autorité du Premier ministre. Ce nouveau cadre légal va assurer ainsi l’unicité de gestion des initiatives présidentielles, identifier, réaliser et suivre la réalisation des projets à impacts socio-économiques.

Le Bureau national des grands travaux du Burkina va également développer des stratégies de mobilisation de financements publics et privés conséquents en faveur des projets présidentiels d’envergure et assurer une gestion optimale du partenariat public-privé axée sur les objectifs de développement durable.

Le cadre de pilotage des initiatives présidentielles va insuffler un dynamisme à la réalisation et à la gestion des projets structurants. Il sera donc créé un fonds spécial de financement des études de projets en PPP et le département chargé de sa gestion sera doté de ressources conséquentes pour accompagner les ministères sectoriels et institutions dans la maturation des grands projets du Burkina.

Ainsi, la nouvelle configuration du cadre institutionnel de l’unité de gestion des PPP permettra à tout projet d’avoir une approche intégrée en prenant en compte des domaines d’intervention complémentaires qui ne relèvent pas de la compétence du ministère porteur du projet.

Veillez à la bonne exécution des projets

Selon le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, le Bureau national des grands projets a été mis en place pour réaliser des projets stratégiques dans le cadre des investissements structurants au profit des populations. « Il s’agit de faire en sorte qu’il ait un regard assez poussé sur les grands projets pour qu’ils puissent être réaliser le plus rapidement au bénéfice de tous », a-t-il indiqué.

A l’entendre, le rattachement de l’unité en charge des PPP au bureau permet d’avoir en un seul lieu, toutes les actions liées à la réalisation des projets et partant, permet la célérité et l’efficacité dans l’action.

« Le mécanisme des PPP est très efficace car il permet à des partenaires privés qui ont des ressources et de l’expertise de venir réaliser des projets et le remboursement se fera sur la base de l’exploitation de l’infrastructure. Ainsi, non seulement, on arrive à bien maitriser l’endettement mais aussi, on bénéficie de services de qualité », a souligné le ministre. Et de poursuivre que le PPP est une très belle alternative pour financer les projets en Afrique. « Bientôt, vous allez sentir les choses bouger », a-t-il laissé

entendre.

Fleur BIRBA