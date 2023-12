Burkina Faso : Le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, offre du matériel aux Editions Sidwaya et à la RTB pour le travail abattu

Pour leur professionnalisme et engagement dans la lutte pour la reconquête du territoire national, le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis, ce vendredi 15 décembre 2023 au siège de la télévision nationale, du matériel performant aux médias publics, à savoir la RTB et les Editions Sidwaya.

Très satisfait par le travail exceptionnel des Editions Sidwaya et de la RTB aux côtés des Forces combattantes, le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a don de matériels à ces médias publics.

« Merci pour la constance. Merci pour tout le sacrifice que vous faites. Avec le peu de moyens que vous avez, vous faites un travail exceptionnel», a-t-il déclaré, selon l’AIB, ce vendredi 15 décembre 2023, lors de la remise dudit matériel au siège de la RTB.

«C’était le lieu de vous encourager, de vous féliciter et symboliquement vous remettre quelques équipements techniques, espérant pouvoir mieux agir pour vous pour que vous travaillez dans des conditions meilleures à l’avenir », a ajouté le capitaine Ibrahim Traoré en présence l’AIB. Et de confier que les pilotes et les copilotes suivent chaque soir le journal de 20h de la RTB pour voir leur propre travail « car la manière de rendre les faits les encourage à se donner plus ».

Reconnaissants au président de la Transition et au ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, les directeurs généraux des Editions Sidwaya, Assétou Badoh et de la RTB, Galip Atéridar Somé ont réaffirmé leur engagement à travailler avec leurs équipes aux côtés des Forces combattantes jusqu’à la victoire finale.

Sidwaya.info