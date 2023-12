Campagne de sensibilisation « Veille citoyenne » : les élèves et étudiants comme cible

Le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, a lancé officiellement, la campagne de sensibilisation des élèves et étudiants dans la région du Centre sur le concept de la “veille citoyenne”, lundi 4 décembre 2023 au lycée Marien-N’Gouabi à Ouagadougou.

A l’issue de la traditionnelle montée des couleurs nationales, élèves et enseignants ont accueilli le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, accompagné de ses proches collaborateurs pour le lancement officiel du concept “Veille citoyenne” qui consiste à la culture des valeurs de citoyenneté au sein des milieux scolaires, des familles et de la société par les élèves, lundi 4 décembre 2023, au lycée Marien-N’Gouabi à Ouagadougou. Le proviseur dudit lycée, Lazare Sebogo, a traduit sa reconnaissance au gouverneur pour avoir désigné son établissement pour abriter le lancement officiel du concept “Veille citoyenne”. Selon lui, le lycée Marien-N’Gouabi compte 2500 élèves. Et, à ce titre, les élèves constituent une cible importante dans le cadre de cette « veille citoyenne ».

A entendre, le proviseur, la sensibilisation va porter sur le civisme avec pour point d’encrage la circulation routière, le patriotisme à travers les bons comportements. Il y a également, la participation à la veille citoyenne et enfin, la contribution des élèves dans la lutte contre l’insécurité. Pour le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, le contexte actuel commande que nous pussions toucher les couches sociales, aux fins de sensibilisation à la veille citoyenne. Selon lui, les élèves et étudiants sont une partie importante de notre population, ainsi les plus hautes autorités ont décidé de la tenue des séances de sensibilisation à leur profit dans la ville de Ouagadougou.

A en croire, le gouverneur Bassinga, cette sensibilisation ne se limitera pas seulement à la ville de Ouagadougou, mais elle s’étendra aux six départements et des six communes rurales rattachées à la capitale. Abdoulaye Bassinga a aussi confié que cette sensibilisation vise à faire des élèves et étudiants, des modèles et des vecteurs de cohésion sociale et surtout prôner le civisme à travers leur comportement de tous les jours. Du reste, l’élève en classe de 4e II, Assia Tatiana Jeanne d’Arc Ahiky s’est réjoui de la tenue de cette rencontre de sensibilisation. Car, « à travers la sensibilisation, nous avons reçu beaucoup d’information sur le concept « veille citoyenne » qui veut qu’en plus du respect des parents et des professeurs, nous jouons un rôle dans la lutte contre le terrorisme », a-t-elle soutenu. Et pour cela, si nous constatons des choses inhabituelles, on appellera le 16 ou le 1010 pour informer les Forces de défense et de sécurité, a rassuré l’élève Ahiky.

