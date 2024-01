CAN 2023/ Algérie-Burkina Faso (2-2) : les Etalons très proches des 8es de finale

Le Burkina Faso et l’Algérie se sont neutralisés (2-2), le 20 janvier dernier au stade de la paix de Bouaké, en match comptant pour la 2e journée de la CAN 2023. Avec ce point du nul et la victoire de l’Angola face à la Mauritanie, les Etalons sont relégués à la 2e place du groupe.

Après sa victoire d’entrée face à la Mauritanie, le Burkina Faso a fait jeu égal (2-2) avec l’Algérie, le 20 janvier dernier au stade de la paix de Bouaké, en match comptant pour la 2e journée du groupe D de la 34e CAN. Pour cette seconde sortie des Etalons, le sélectionneur national, Hubert Velud a procédé à trois changements de son Onze de départ face aux Mourabitounes. Le technicien français a opté pour une défense à trois avec la titularisation de Adamo Nagalo aux côtés de Edmond Tapsoba et Issoufou Dayo. Hubert Velud densifie son milieu de terrain avec 5 joueurs avec la titularisation de Gustavo Sangaré. Ainsi, l’encadrement technique des Etalons opte pour le système 3-5-2. Comme il fallait s’y attendre, les Fennecs mettent le pied sur le ballon au coup d’envoi. Ils pressent haut. Les poulains de Velud ne paniquent pas. Cette sérénité des Etalons commence à semer le doute dans la tête des Fennecs.

Avec la perte de la bataille du milieu, les Algériens n’avaient plus d’autres choix que de balancer les ballons. A ce jeu aussi, la défense burkinabè est sereine. Incertain avant la rencontre, Adama Guira titulaire, abandonne finalement ses camarades (38emn). Il est remplacé par Ismahila Ouédraogo au poste de milieu défensif. Malgré ce changement, les Etalons respectent toujours les consignes. Cette discipline tactique va finir par payer dans les arrêts de jeu de la première période. Sur une longue transversale de Fessal Tapsoba, Mohamed Konaté, d’une tête plongeante, envoie la balle au fond des filets pour l’ouverture du score. Dans un premier temps, le but est refusé pour position de hors-jeu. Finalement, il est accordé après intervention de la VAR au grand bonheur de la très grande majorité des 33 000 spectateurs du stade de la paix de Bouaké. Le sociétaire de Akhmat Grozny aurait pu inscrire un doublé s’il n’avait pas raté un ballon dans la surface de répara- tion algérienne, juste du retour des vestiaires. C’est finalement dans ce temps fort burkinabè que les Fennecs parviennent à égaliser. Sur un coup de pied arrêté, la défense burkinabè tergiverse et Baghdad Bounedja (50e) en profite pour remettre les pendules à l’heure.

2e but de Bertrand Traoré dans la compétition

Ce but égalisateur contre le cours du match donne du tonus aux Fennecs. Ils prennent le contrôle du match. Comme face à la Mauritanie, Hubert Velud fait entrer son capitaine, Bertrand Traoré en lieu et place de Mohamed Konaté. Le sociétaire de Aston Villa réussit à remobiliser la troupe. Sur une offensive, Issa Kaboré, comme face à la Mauritanie, est fauché dans la surface de réparation. Après intervention de la VAR, il obtient un pénalty que Bertrand Traoré (71e) transforme pour son 2e but dans la compétition. Avec cet avantage au score qui qualifie les Etalons pour les 8es de finale, Hubert Velud, à moins de 10 minutes de la fin du match, opère trois changements, dont Nasser Djiga pour son baptême de feu avec les Etalons en lieu et place de Amado Nagalo. Du 3-5-2, le technicien français passe à 4-4-2 afin de conserver l’avantage. Malheureusement, l’inexpé- rience de Nasser Djiga est vite exploitée par l’attaque algérienne. Elle finit par trouver la faille sur un corner pour le doublé de Baghdad Bounedja (90e+5). Avec ce point du nul et la victoire (3-2) de l’Angola face à la Mauritanie, tout va se jouer à la 3e journée. Le 23 janvier prochain, le Burkina Faso sera face à l’Angola au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro et l’Algérie défiera au même moment la Mauritanie au stade de la paix de Bouaké. En rappel, Hubert Vehud devra faire sans Mohamed Konaté et Blati Touré suspendus pour cumul de cartons.

Ollo Aimé Césaire HIEN (Depuis Bouaké)