Forfait de Adama Guira : nouveau coup dur pour les Etalons

Après deux forfaits enregistrés avant la CAN (Franck Lassina Traoré et Cyrille Bayala) et des blessures de certains joueurs observées pendants ces dernières semaines, le sort semble s’acharner sur le sélectionneur Hubert Velud et ses poulains qui viennent de voir le forfait de Adama Guira à l’issue du match face à l’Algérie.

Les Etalons ont effectué un match sérieux et tactique contre les Fennecs d’Algérie, le 20 janvier dernier, lors de leur 2e match dans le groupe D de la CAN 2023. Les 33 000 spectateurs du stade de la Paix de Bouaké ont vu des joueurs burkinabè appliqués, déterminés et très réalistes qui ont réussi à faire déjouer l’équipe joueuse du sélectionneur Djamel Belmadi. Certains joueurs comme Edmond Tapsoba sont apparus même frustrés en zone mixte, à la fin de la rencontre, parce que l’égalisation des Fennecs dans les arrêts de jeu du match les prive d’une qualification en 8e de finale dès ce 2e match. Cependant, le sélectionneur des Etalons, Hubert Velud, lui, était plus préoccupé par autre chose à l’issue du duel serré face aux Algériens. Le technicien français a souligné qu’il s’attendait, après le tirage au sort des phases de groupe, à une lutte âpre pour franchir le second tour.

Cependant, ce qui l’inquiète au fil des matchs c’est la santé de ses joueurs. « Nous auront des joueurs suspendus pour le match contre l’Angola (NDLR : Blati Touré et Mohamed Konaté). Mais ce ne sont pas ces suspensions qui m’inquiètent. Mohamed Konaté a été remplacé en fin de partie pour raisons de blessures et non tactiques. Adama Guira, lui, s’est blessé en première période », a regretté Hubert Velud. Le moins que l’on puisse dire est que l’écurie des Etalons n’a pas été verni ces derniers temps avec les soucis de santé des joueurs, surtout de ses cadres. Son capitaine Bertrand Traoré revient pas à pas à la compétition après une blessure en novembre dernier avec les Etalons. Son compère de l’attaque, Dango Ouattara, n’a pas encore foulé la pelouse à cette CAN à cause aussi d’une blessure qu’il a contractée en fin décembre dernier avec son club de Bournemouth, en Angleterre. En plus, il faut évoquer les cas Franck Lassina Traoré et Cyrille Bayala, de potentiels titulaires de cette équipe, forfaits pour cette CAN. Bref ! De toutes ces blessures en cascades, c’est le cas Adama Guira qui préoccupe sans doute le sélectionneur Hubert Velud. Le milieu défensif burkinabè, remplacé très tôt lors de la rencontre face à l’Algérie, est rentré aux vestiaires en de fin de match, aidé par deux médecins de l’équipe. Alors qu’il était incertain pour ce match après avoir été touché au genou droit lors du match face à la Mauritanie. Le coup dur est annoncé le 21 janvier par le staff médical qui confirme une rupture du ligament du tendon d’Achille du pied gauche pour l’ancien joueur du Racing club de Lens. Adama Guira est ainsi forfait pour le reste de la compétition et a même quitté l’écurie des Etalons hier dans la matinée. La CAN s’arrête pour ce taulier des Etalons qui avait annoncé sa retraite internationale après cette compétition pour laquelle il nourrissait beaucoup d’ambitions. L’expérience de Guira manquera à coup sûr pour le reste de la CAN et l’on espère que les joueurs sur le banc à son poste, notamment Ismahila Ouédraogo et Dramane Salou, réussiront à pallier son absence et être à la hauteur des attentes de Hubert Velud.

Sié Simplice HIEN Depuis Bouaké