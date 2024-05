Coopération : l’ambassadeur de Suisse fait ses adieux au chef de l’Etat

Le Président de la Transition, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé une audience, le mardi 7 mai 2024 en fin de matinée, à l’ambassadeur de Suisse accrédité au Burkina Faso, Mme Anne Lugon-Moulin, en fin de mission.

Selon la diplomate suisse, il s’est agi pour elle de venir dire au revoir au chef de l’Etat et au peuple burkinabè après 5 ans passés dans la région avec résidence à Abidjan en République de Côte d’Ivoire. Cette rencontre a donc été une occasion pour Mme Anne Lugon-Moulin de faire au chef de l’Etat, le point de la coopération entre les deux pays. « Nous avons évoqué les 50 ans de coopération suisse au Burkina Faso avec trois secteurs prioritaires d’intervention, à savoir la formation professionnelle, la gouvernance locale, la décentralisation », a indiqué la diplomate suisse. Selon elle, les échanges ont aussi porté sur les défis auxquels fait face le Burkina Faso et la Suisse entend renforcer son appui pour une meilleure gestion de la crise sécuritaire et humanitaire.

Direction de la communication de la Présidence du Faso