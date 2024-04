Centre médical avec antenne chirurgicale de Sindou : l’urgence écologique des déchets médicaux interpelle

Dans le vaste débat sur la protection de l’environnement, un sujet souvent négligé, mais pourtant crucial émerge : la gestion des déchets médicaux. Bien que souvent relégués aux marges des préoccupations environnementales, ces déchets posent un problème sérieux, exacerbé dans des régions où les infrastructures de traitement sont insuffisantes. Un exemple frappant est celui du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Sindou dans la région des Cascades, où l’absence d’un incinérateur adéquat a des conséquences dévastatrices sur l’environnement.

Sindou, une commune de la province de la Léraba dans la région des Cascades, bénéficie d’un Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) crucial pour la santé de sa population. Cependant, ce centre est confronté à un défi de taille : la gestion inadéquate des déchets médicaux. Cet état de fait a été mis à nu, à l’occasion de la tournée du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, les 23 et 24 février 2024, afin de prendre le pouls de l’état de fonctionnement des formations sanitaires dans la région. Au CMA de Sindou, les déchets produits lors des soins et des interventions chirurgicales posent un risque grave pour l’environnement local et la santé publique par manque de moyens de traitement appropriés.

Ces déchets se composent, entre autres, de gants en latex, de seringues utilisées, de compresses, d’emballages de médicaments vides, des médicaments périmés, de solutions de nettoyage, de désinfectants, d’aiguilles et de lames. Faute d’incinérateur, ces déchets médicaux sont jetés dans un coin de l’hôpital. Toute chose qui entraine la contamination des sols et des cours d’eau environnants par des produits chimiques et des agents pathogènes, présents dans ces ordures. Les substances libérées dans l’air et les sols peuvent affecter la biodiversité, mettant en danger la faune et la flore locales. De plus, en l’absence d’autres options, ces déchets sont brûlés à l’air libre et dégagent des substances toxiques dans l’atmosphère. Ceci contribue également à la pollution de l’air et aux effets du changement climatique. Outre les dommages environnementaux, la mauvaise gestion des déchets médicaux présente aussi des risques pour la santé publique. Les agents pathogènes contenus dans ces déchets peuvent propager des maladies infectieuses, exposant ainsi non seulement le personnel médical, mais aussi la population locale à des risques sanitaires graves.

De plus, l’exposition à long terme à des substances toxiques provenant de la combustion des déchets médicaux peut aggraver non seulement la santé des malades de l’hôpital, mais aussi provoquer des maladies chez les habitants vivant à proximité. Face à cette problématique pressante, il est impératif de mettre en place des solutions durables pour la gestion des déchets médicaux au CMA de Sindou. Tout d’abord, l’installation d’un incinérateur moderne et conforme aux normes environnementales est une priorité. En effet, le CMA de Sindou ne dispose plus d’incinérateur depuis sept ans. L’incinérateur est utilisé pour éliminer ces déchets de manière sécurisée. Cet équipement permet de traiter les déchets de manière sûre et efficace, réduisant ainsi les risques pour l’environnement et la santé publique. De plus, des programmes de sensibilisation et de formation devraient être mis en œuvre pour promouvoir des pratiques de gestion des déchets plus responsables au sein du personnel médical et de la population locale.

