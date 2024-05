Des terroristes neutralisés, de la logistique et du bétail récupérés

Les Forces combattantes ont poursuivi cette semaine, dans plusieurs localités du Burkina, les actions offensives qui leur ont permis de tuer de nombreux terroristes, de récupérer du bétail volé, des armes et d’autres équipements logistiques.

15 mai 2024, dans la zone de Tougan. Des terroristes à moto avancent dangereusement vers une position des Forces combattantes, sans savoir qu’ils sont minutieusement observés par les vecteurs aériens. Ils se positionnent dans un verger situé dans le village de Gorombouli, au sud-est de Tougan, où les attendaient des complices. Plus tard, d’autres criminels se pointent et ils commencent à comploter sous les arbres. Les pilotes décident de frapper le groupe le plus important installé sous un grand arbre. Très tôt le 16 mai 2024, l’unité mixte Tourbillon et le détachement du 52e Régiment inter-commando lancent une action offensive pour neutraliser les rescapés et récupérer du matériel. Plus tôt le 11 mai, après plusieurs heures d’observation sur un important groupe terroriste installé au nord de Filio (Soum), les combattants du ciel lancent l’attaque. Les cibles sont verrouillées et frappées efficacement. Des tueurs et leurs engins sont consumés.

Le même jour, aux environs de 19h, les vecteurs aériens vont à la rescousse de la localité de Ramba (zone de Ouahigouya), en proie à une attaque terroriste. A leur arrivée, ils constatent une colonne d’assassins en fuite vers le nord. Les criminels tentent de se cacher dans un verger à Ouellé. En vain, un puissant missile décime le groupe. Un rescapé se rue sur la cachette d’un autre groupe. Une aubaine pour les opérateurs aériens qui frappent avec précision sur ce tas. Malgré les assauts répétés de l’ennemi, les Forces combattantes tiennent bon. Ainsi, plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés et du matériel récupéré, le 12 mai 2024 par les VDP à Dambatao (Titao) et à Tansila (Boucle du Mouhoun). De même, des offensives ont été menées avec succès à Bomborokuy dans la Boucle du Mouhoun et aussi dans la zone de Yalka et alentours, non loin de Kongoussi. Plusieurs criminels ont été tués, des armes et autres équipements logistiques récupérés ainsi que du bétail. Nos sources assurent que les opérations se poursuivent.

Agence d’information du Burkina