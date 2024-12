Chine : Le Forum mondial des médias vidéo s’est ouvert à Quanzhou

Le 12e Forum mondial des médias vidéo s’est ouvert mardi à Quanzhou, dans la province du Fujian, au sud-est de la Chine.

Près de 200 représentants de 87 organisations médiatiques venus de plus de 60 pays et régions du monde se sont réunis pour discuter du rôle des médias vidéo dans les échanges culturels et des applications de l’intelligence artificielle dans la production de médias vidéo.

La réduction de la pauvreté, la modernisation de l’agriculture, les initiatives écologiques et le développement durable figurent parmi les sujets à l’ordre du jour du forum. Une initiative commune sur la coopération médiatique dans les pays du Sud global a également été lancée lors de la cérémonie d’ouverture du forum.

Synthèse de Nadège YAMEOGO

Source: CGTN Français