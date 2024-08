Communication de guerre : le gouvernement nigérien dote l’ONEP d’une machine quatre couleurs

Le gouvernement nigérien a doté, la semaine dernière, l’Office national d’édition et de presse (ONEP), d’une nouvelle machine quatre couleurs acquise sur fonds propres de l’Etat pour une valeur d’environ un milliard F CFA.

Au terme d’une visite qui a suivi la cérémonie de réception de cette nouvelle machine, le ministre de la Communication, des Postes et de l’Economie numérique, Sidi Mohamed Rahiou, s’est dit « heureux de constater que grâce au management et à la bonne planification déroulés par le Directeur général, Moustapha Alou Maiga, l’ONEP a su surmonter le problème de papier d’impression ».

Quant au directeur général, il s’est réjoui de l’acquisition de cette nouvelle machine qui permettra à l’ONEP, a-t-il dit, d’améliorer la qualité de ses productions, de minimiser les impondérables de l’imprimerie, voire de pénétrer le marché national et international de l’impression. Alou Moustapha Maiga de rappeler, par ailleurs, que « l’acquisition de cette machine intervient dans un contexte de guerre communicationnelle et informationnelle face à laquelle le Niger est résolument engagé à se faire entendre et comprendre ».

Agence nigérienne de presse