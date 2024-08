Festival international de films de femme : une nuit dédiée à la Confédération AES à Bamako

La Ire édition du Festival international de films de femme (FIFFEM) aura lieu du 31 août au 4 septembre 2024 à Bamako au Mali, avec 100 films en lice dont quatre films maliens sélectionnés. Le festival organisera aussi une nuit dédiée à la Confédération Alliance des Etats du Sahel (AES).

Plus de 100 films venant de 43 pays africains et de la diaspora ont porté leur candidature à la Ire édition du Festival international de films de femme (FIFFEM). Le jury a sélectionné au total 20 films dans les quatre catégories que sont long métrage de fiction, long métrage documentaire, court métrage de fiction et court métrage documentaire. Cinq œuvres ont été choisies dans chaque catégorie.

C’est ce résultat que le comité d’organisation du festival a publié, le vendredi 23 août 2024, au cours d’une conférence de presse. Selon Hadja Djeinaba Diop, productrice, qui représentait la présidente du festival, c’est la preuve que les professionnels du cinéma africain accordent un crédit important à cette manifestation. Le jury a retenu quatre productions maliennes (deux courts métrages et autant de longs métrages). Il s’agit respectivement de « Calebasse » de Daniel Oron, « Ibrahim » de Ramata Maïga et « Les amazones des médias » de Maïmouna Coulibaly et « Barkomo » de Aboubacar Bablén Draba et Boukary Ombotimbé.

Selon la directrice du FIFFEM, Moulidy Diarra, l’objectif de ce festival est de montrer et valoriser le rôle des femmes dans le cinéma africain. « En général, le grand public ne retient que le travail de comédienne pour les femmes. Pourtant de nos jours, elles sont très nombreuses dans tous les métiers du cinéma : direction photo, script, étalonnage, son, éclairage, maquillage, réalisation … », a-t-elle dit. Et d’ajouter qu’il s’agit également de faire en sorte que le public malien voie davantage de films qui magnifient le rôle des femmes dans le processus de développement du continent.

« Au cours de cette édition initiale, un important espace sera réservé aux pays membres de la Confédération Alliance des Etats du Sahel : Burkina, Mali et Niger. Ce sera la nuit de l’AES », a fait savoir Moilidy Diarra. A l’occasion, un court métrage de chacun de ces trois pays qui traite de la paix, de la sécurité ou de la promotion de la femme sera projeté au cours de cette nuit. Ce sera en présence, non seulement des autorités politiques, des professionnels du cinéma, des communautés de ces pays résidant au Mali, mais aussi du grand public.

Le ministre en charge de la culture, Andogoly Guindo, a apprécié le projet du FIFFEM et l’initiative d’une Nuit de l’AES, a expliqué l’administrateur du festival, Seydou Koné.

L’Essor/Mali