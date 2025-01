Communiqué de la FAO : La Burkinabè Dr Irène Ouoba prend fonction à Bangui comme représentante de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en République Centrafricaine

La Burkinabè Dr Labia Irène Ivette Ouoba a présenté, le 4 décembre 2024 à Bangui, ses lettres de créance à la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Centrafricains de l’étranger, Mme Sylvie Baïpo-Temon puis au ministre de l’Agriculture et du Développement rural, M. Guismala Hamza, en tant que nouvelle représentante résidente de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en République centrafricaine.

Dr Labia Irène Ivette Ouoba est désormais la représentante résidente de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en République centrafricaine. Recevant Mme Ouoba lors de la présentation de ses lettres de créances, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Centrafricains de l’étranger a souhaité la bienvenue à son hôte et lui a dit le plaisir qu’elle a à travailler avec elle. Elle lui a souhaité plein succès dans sa nouvelle mission. Quant au ministre de l’Agriculture et du Développement rural, il a dit son empressement à bénéficier de l’appui de la FAO et de l’expertise de Mme Ouoba pour relever les défis liés à la sécurité alimentaire en République Centrafricaine.

Docteure en biochimie et microbiologie appliquées, Mme Labia Irène Ivette Ouoba a été nommée le 5 novembre 2024, représentante de la FAO en République centrafricaine par le directeur général de l’organisation, M. QU Dongyu.

Première femme Burkinabè à occuper cette position au sein de la FAO, Mme Ouoba aura la lourde responsabilité de planifier et mettre en œuvre tous les programmes de l’organisation ainsi que les activités relatives aux projets financées par la FAO et ses partenaires en Centrafrique.

Jusqu’à sa nomination à ce poste, Mme Ouoba était depuis novembre 2018, coordinatrice régionale du Programme de la résistance aux antimicrobiens (RAM) pour l’Afrique subsaharienne au Bureau régional de la FAO pour l’Afrique, à Accra au Ghana.

Du Lycée Marien N’Gouabi à Londres

Mme Ouoba est titulaire d’un doctorat en biochimie et microbiologie appliquées de l’Université de Ouagadougou au Burkina Faso en collaboration avec l’Université de Copenhague au Danemark, ainsi que d’une maîtrise et d’une licence en biochimie et microbiologie générale de l’Université de Ouagadougou. Elle a aussi fréquenté le lycée Marien N’Gouabi de Ouagadougou.

Elle a débuté sa carrière en 2003 en tant que chercheure au sein du Département technologie alimentaire au Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) à Ouagadougou. De 2004 à 2006, elle est chercheure au Département des sciences alimentaires de l’Université de Copenhague au Danemark. De 2006 à 2012, elle est chargée de recherche pour l’Unité de recherche en microbiologie à l’Université métropolitaine de Londres au Royaume-Uni où elle travaille sur la valorisation des aliments traditionnels fermentés d’Afrique. De 2012 à octobre 2018, elle est conseillère principale en recherche et enseignante à l’Université métropolitaine de Londres, à l’Université de Westminster et à l’Université de l’Est de Londres ainsi qu’experte indépendante pour des organisations internationales comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Commission européenne.

Mme Ouoba succède à Mme Katepa Kalala.