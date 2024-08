Concours directs de la Fonction publique 2024 : 2 005 158 candidats à l’assaut de 5 111 postes

Le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, a lancé la composition des concours directs, le samedi 10 août 2024 à Bobo-Dioulasso. Avec 5 111 postes en jeu, lesdits concours se dérouleront jusqu’au 22 août prochain dans les 13 chefs-lieux de région du pays.

C’est parti pour la composition des concours directs 2024. Le top départ a été donné par le ministre d’Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié, accompagné par son collègue des Sports de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda, le samedi 10 août 2024, à Bobo-Dioulasso. C’est le lycée Ouézzin-Coulibaly qui a servi de cadre pour ce lancement. Au nombre de 89, ces concours se dérouleront du 10 au 22 août 2024 dans les 13 chefs-lieux de région. A l’issue des inscriptions sur la plateforme e-concours, ce sont au total 2 005 158 candidatures qui ont été enregistrées pour un total 5 111 postes à pourvoir au titre de l’année 2024. Selon le ministre d’Etat Bassolma Bazié, plus de 60 000 personnes ont été mobilisées pour l’administration des épreuves à travers tous les 13 chefs-lieux de région. A l’écouter, le budget pour l’organisation des concours de façon générale s’élève à 4,108 milliards F CFA

contre 4,764 milliards F CFA en 2023, soit une réduction de 13,78%. Selon ses dires, ce budget tient compte de l’acquisition et de l’installation du matériel informatique et des accessoires, de l’acquisition d’un data center, de la maintenance des équipements

existants, de l’acquisition de matériels péri-informatiques et des charges de convoyage (héliportage et convoi par véhicules) des sujets dans les différents chefs-lieux de région. Cette année, les innovations majeures sont le recrutement sur concours des chauffeurs et agents de liaison au profit de l’administration et la célérité dans la publication des résultats.

Garantir l’égalité des chances

Avant de lancer les compositions, la délégation ministérielle a fait le tour de quelques salles afin d’encourager les candidats. Bassolma Bazié a rassuré les candidats que tout est mis en œuvre pour garantir l’égalité des chances à tous.

« Tous les candidats doivent être traités sur le même pied. Je vous invite à la sérénité et au calme car nous créons toutes les conditions nécessaires pour que les candidats soient mis dans les mêmes conditions », a-t-il souligné. Le ministre d’Etat a également invité les candidats à éviter toute pratique frauduleuse. Quant aux acteurs, il les a appelés à jouer correctement leur rôle pour ne pas être en porte à faux avec les textes. « C’est en même temps une invite à la vigilance et à la transparence », a indiqué le ministre. Bénédicte Millogo, candidate au concours d’assistant en droit humain, a pour sa part, remercié la délégation ministérielle pour les encouragements à l’endroit des candidats.

« C’est un honneur pour nous de recevoir le ministre, de savoir qu’il s’intéresse à ce qu’on fait et de savoir qu’il nous encourage également », a-t-elle dit. Elle s’est dit rassurée par les propos du ministre sur l’égalité des chances. « Je suis sereine, bien préparée. Je me dis avec l’équité des chances, j’ai aussi la chance d’être admise à un concours direct sans forcément avoir un bras long », s’est-elle réjouie. Son camarade, Richard Méda, a lui aussi

exprimé sa gratitude pour ces encouragements. « A travers les propos du ministre, on conclut déjà que cette année qu’il y aura la transparence », a-t-il affirmé.

Noufou NEBIE