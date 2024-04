Conduite de la Transition: la diaspora burkinabè de New-York affirme son engagement aux côtés des autorités

Présent à New-York dans le cadre de la 57e session de la Commission sur la Population et le Développement, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, a échangé dans la soirée du 29 avril, avec les compatriotes installés dans cette partie des États-Unis.

Cette rencontre selon SEM Karamoko Jean Marie TRAORE, se veut une réponse à un consigne donné par le Chef de l’Etat aux membres du gouvernement, de rencontrer la diaspora pendant leur déplacement à l’étranger, en vue de lui donner les nouvelles du pays, partager avec elle les décisions du gouvernement la concernant, et écouter ses préoccupations.

Comme il fallait s’y attendre, le principal sujet abordé pendant les échanges a été la lutte contre le terrorisme.

Sur cette question, le ministre TRAORE a rassuré les compatriotes, que <<le pays est en train de recouvrer sa santé>>, citant des indicateurs tels que le grand nombre de localités reconquises avec des milliers de personnes réinstallées, l’organisation des convois sans difficultés majeures et dans des délais très courts, sans oublier le sentiment de sécurité, exprimé au quotidien par les populations.

Et pour maintenir le cap et aller vers plus de résultats dans la lutte contre le terrorisme, le ministre en charge des Burkinabè de l’Extérieur a invité la diaspora de New-York à rester unie et soudée derrière la Transition, tout en lui traduisant la reconnaissance des autorités pour la mobilisation qu’elle a faite jusque-là pour soutenir l’effort de paix.

De son côté, indique le chef de la diplomatie burkinabè, le gouvernement a aussi pris des décisions notamment le décret portant création du Haut Conseil des Burkinabè de l’Extérieur, pour une meilleure organisation de la diaspora, afin qu’elle puisse mieux jouer sa partition dans le développent de la mère patrie.

C’est avec beaucoup de satisfaction, que les Burkinabè de New-York fortement mobilisés pour la circonstance, ont écouté l’exposé de leur ministre de tutelle.

Prenant la parole, ils ont félicité et encouragé le Président de la Transition Chef de l’Etat le Capitaine Ibrahim TRAORE et tout son gouvernement, pour les acquis engrangés dans la reconquête du territoire, et dans le combat engagé pour une souveraineté véritable de leur pays.

Selon, le président de l’Association des Burkinabè de New-York monsieur Hermann SOME, la diaspora de cette partie du monde est un grand potentiel qui va poursuivre ses initiatives de soutien à la Transition, pour relever les défis de la sécurité et du développement.

Mais pour y arriver, les compatriotes ont émis le voeu de voir la résolution de certaines difficultés qu’ils rencontrent.

Il s’agit entre autres, des lourdeurs administratives qui n’encouragent pas la diaspora à venir investir au pays, et la lenteur dans la délivrance de certains documents d’identité.

Les autres préoccupations soulevées et auxquelles SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a apporté des éléments de réponse, sont relatives à la sortie de l’AES de la CEDEAO et ses implications, le franc CFA, la situation actuelle des relations entre la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, la réconciliation nationale, l’éducation civique et morale pour inculquer le patriotisme chez la frange jeune, les procédures pour adhérer à l’APEC, etc.

Ce cadre d’échanges qui s’est voulu familial et ouvert, a également permis au ministre en charge des Burkinabè de l’Extérieur, de prendre connaissance de nouvelles initiatives prises par la diaspora de New-York pour soutenir l’effort de paix.

Il s’agit notamment des cotisations au niveau des différentes communautés religieuses de la diaspora, et de la plateforme dénommée << VDP financiers>>, qui permet aux Burkinabè de New-York d’être des VDP en mettant la main à la poche, pour collecter le maximum de fonds pour soutenir la lutte contre le terrorisme.

Et pour témoigner une fois de plus leur engagement, les Burkinabè présents à la rencontre ont procédé à une collecte spontanée au profit du Fonds de soutien patriotique.

DCRP/MAECR-BE