Conseil des ministres: un nouveau guide de maturation des projets adopté

L’hebdomadaire Conseil des ministres s’est tenu, ce mercredi, sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, Président de la Transition, chef de l’Etat. Il a examiné et adopté plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour et pris des décisions importantes pour la marche de la Transition, selon le ministre Porte-parole du Gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo.

Au titre du ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective, le Conseil a examiné un dossier portant guide de maturation des projets. Selon le ministre en charge des finances, Aboubakar Nacanabo, le guide en vigueur date de 2018 et une étude a montré qu’il présente quelques limites et ne répond pas aux priorités du moment.

La nouvelle version prend donc en compte les limites et y apporte des améliorations. L’innovation majeure est l’examen en Conseil des ministres de la fiche projet dès son élaboration dans l’optique de donner des orientations par rapport aux priorités du moment. « Il est important de noter que les projets et programmes sont réalisés en lien avec le Plan d’actions pour la stabilisation et le développement qui constitue le référentiel en matière de développement », a expliqué le ministre Nacanabo.

Le second dossier concerne l’opération de contrôle de services faits, de présences et des éléments de rémunération des agents de l’Etat particulièrement ceux de l’Agence nationale des soins de santé primaire. Il en ressort que plus de 500 agents sont en situation irrégulière ou perçoivent des rémunérations fictives ou encore font l’objet de double mandatement.

« Le Conseil a donné des orientations claires pour que toutes les irrégularités relevées soient corrigées et que toutes les personnes qui ont été impliquées de façon directe ou indirecte dans ces irrégularités puissent être sanctionnées », a conclu le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective.

Direction de la communication de la Présidence du Faso