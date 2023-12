Conseil supérieur de la magistrature : la délinquance financière et économique au menu des échanges de la rencontre statutaire avec le Chef de l’Etat.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire a présidé, ce jeudi matin, la rencontre statutaire 2023 du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Mazobé Jean KONDE, a précisé que cette rencontre répond à une prescription constitutionnelle selon laquelle le Chef de l’Etat, garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire rencontre chaque année au mois de novembre le Conseil supérieur de la magistrature pour échanger sur des sujets ayant trait au renforcement de l’indépendance du pouvoir judiciaire ; une rencontre qui a été décalée pour des contraintes d’agenda.

« Il s’est agi, dans un premier temps, de voir sur l’année 2022 qui s’est écoulée, quelle a été la production de l’ensemble des juridictions de notre pays. C’est un travail d’évaluation pour voir les motifs de satisfaction, les insuffisances, les défis qui se présentent », a indiqué le président Mazobé Jean KONDE à l’issue de la rencontre.

La question de la délinquance financière et économique et le recouvrement des avoirs illicites ont été aussi abordés au cours de cette rencontre statutaire entre le Président de la Transition et les membres du CSM. « Nous avons essayé de nourrir la réflexion sur cette problématique. La délinquance financière et économique fait souvent le lit d’autres criminalités notamment le terrorisme », a soutenu le président KONDE.

Le fonctionnement des juridictions de notre pays et les réformes dans le secteur de la justice ont été aussi évoqués au cours de cette rencontre. Le Capitaine Ibrahim TRAORE a eu une oreille attentive aux préoccupations des acteurs et a apporté des réponses aux questions soulevées par les membres du CSM.

Direction de la communication de la Présidence du Faso