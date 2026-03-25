Coopération bilatérale: le consul général du Burkina à Lagos présente ses lettres de provision au chef de la diplomatie

Maxime Bengaly, consul général du Burkina Faso à Lagos a été reçu ,le 24 mars 2026, par le ministre des Affaires étrangères du Nigéria, Yusuf Maitama Tuggar, à qui il a présenté ses lettres de provision.

Il s’agit des lettres par lesquelles le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le nomme consul général du Burkina Faso à Lagos. Le consul général avait à ses cotés, l’ambassadeur Représentant permanent, chargée d’affaires a.i. madame Sidonie Bagué, qui a conduit la délégation burkinabè. Après la présentation des lettres de provision au ministre, le consul général et la chargée d’affaires a.i. ont eu des échanges avec lui, sur les liens historiques et culturels séculaires qui unissent le Burkina Faso et la République Fédérale du Nigéria, marqués par une dynamisation de la coopération au niveau économique, politique et sécuritaire.

Le consul général a exprimé sa gratitude au ministre des Affaires étrangères nigerian, pour toutes les facilités à lui accordées dans l’exercice de ses fonctions, notamment dans le cadre de la protection consulaire. Quant à la cheffe de la délégation burkinabè, l’ambassadeur, Représentant permanent adjoint, chargée d’affaires a.i. madame Sidonie Bagué, elle a salué l’excellence des relations entre les deux pays, et a rassuré que la mission diplomatique et le consulat joueront ensemble leur partition, en vue du raffermissement des liens d’amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et les deux peuples.

En rappel, le consulat général du Burkina Faso à Lagos a été ouvert officiellement en 2017 et couvre sept Etats fédérés à savoir Lagos, Ogun, Oyo, Ondo, Osun, Ekiti, au Sud-Ouest du Nigéria, et Kwara au Centre-Nord. Cette représentation administrative déconcentrée à l’étranger, est chargée de protéger les intérêts de l’Etat burkinabè et de ses citoyens (diaspora) au Nigeria, à travers des services d’assistance, de délivrance de documents administratifs (passeports, cartes d’identité), et des documents de l’Etat civil, etc.

DCRP/MAE