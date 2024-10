Coopération bilatérale : vers une exemption de visa entre le Burkina Faso et l’Indonésie

S E Mme Tuty Dityawanty, ambassadrice de la République d’Indonésie au Burkina Faso avec résidence à Abuja et madame le consul honoraire de l’Indonésie au Burkina Faso, Fabiola Zongo, ont été reçues en audience, ce 11 octobre, par SEM Karamoko Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur.

Au cours de leurs échanges, les deux parties ont passé en revue la coopération entre le Burkina Faso et l’Indonésie, avec en perspective l’exemption de visas pour les citoyens des deux pays, détenteurs de passeports diplomatiques et de service. A cet effet, elles ont convenu de poursuivre les échanges en vue de la signature d’un accord bientôt. A l’occasion de cette audience, la délégation indonésienne a remis une enveloppe financière de 300 000 F CFA, comme contribution à l’effort de paix au Burkina Faso, une somme mobilisée par la dizaine d’Indonésiens vivant au pays des Hommes intègres. La coopération entre le Burkina Faso et la République d’Indonésie ont été formalisée en 1996 et elle concerne des domaines tels que l’assistance technique, notamment pour l’acquisition d’équipements agricoles, d’intrants et la formation sur les techniques de production d’aliments pour bétail et désormais la formation académique.

DCRP/MAECR-BE