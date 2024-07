Coopération Burkina- Arabie Saoudite: L’Ambassadeur Fahad Aldosari élevé au grade de commandeur de l’ordre de l’Etalon

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE, a au nom du Président du Faso, a élevé l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite Fahad Aldosari au grade de commandeur de l’ordre de l’Etalon ce lundi 22 juillet 2024. Le diplomate saoudien est en mission au Burkina Faso depuis 2021. Et le ministre burkinabé en charge des affaires étrangères de que cette distinction est méritée, et c’est une décision des premières autorités du pays, au regard de la bonne coopération qui existe entre le Burkina Faso et le Royaume Saoudien depuis 1965.

En recevant cette distinction, le diplomate saoudien a laissé entendre que c’est un honneur fait à sa personne et au pays qu’il représente.

Il a par conséquent traduit toute sa satisfaction et sa reconnaissance au chef de la diplomatie burkinabè, et surtout au Président du Faso chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

L’ambassadeur saoudien, a indiqué que son pays reste toujours engagé aux côtés du Burkina Faso, un pays frère, pour relever les défis du développement et que des projets sont envisagés dans l’optique de renforcer l’axe Ouagadougou-Riyad, au bénéfice des peuples burkinabè et saoudien.

B.S

Source : MAECR