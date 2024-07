Coopération Burkina Faso – Belgique : l’ambassadeur belge en fin de mission salue l’excellence des relations

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu ce lundi matin en audience, l’ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso, Jean-Jacques QUAIRIAT, en fin de mission dans notre pays.

A cette occasion, le diplomate belge a fait le point des quatre années passées dans notre pays et abordé les perspectives de la coopération entre la Belgique et le Burkina Faso.

Jean-Jacques QUAIRIAT a souligné le désir des deux parties de continuer à travailler ensemble sereinement et à aplanir les divergences pour préserver et promouvoir les intérêts des peuples burkinabè et belge.

« Récemment nous avons signé un accord de coopération pour les quatre années supplémentaires, et des budgets sont alloués dans le cadre de l’aide humanitaire », a soutenu l’ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso, Jean-Jacques QUAIRIAT.

Ce nouvel accord de coopération comprend un programme pluriannuel 2023-2027 dans les domaines de l’entrepreneuriat et des soins de santé avec notamment le centre mère-enfant de Tenkodogo dans la région du Centre-Est, a expliqué le diplomate belge.

« J’ai apprécié les moments passés avec les Burkinabè, que ce soit au niveau politique, que ce soit avec les acteurs de la société civile. (…) et j’en porterai énormément de souvenirs », a souligné Jean-Jacques QUARIAT.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso