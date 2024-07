Coopération Burkina Faso-Canada : l’ambassadrice Lee-Anne Hermann fait ses adieux à Ousmane Bougouma

Le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, a reçu en audience, l’ambassadrice du Canada au Burkina Faso, Lee-Anne Hermann, le mercredi 17 juillet 2024, à Ouagadougou. En fin de mission, la diplomate est allée dire au revoir au chef du Parlement burkinabè.

En fin de mission au pays des Hommes intègres, l’ambassadrice du Canada au Burkina, Lee-Anne Hermann, a été reçue en audience par le président de l’Assemblée législative de Transition, Ousmane Bougouma. C’était le mercredi 17 juillet 2024, à Ouagadougou. A l’issue de cette audience, l’ambassadrice canadienne a confié qu’elle est allée dire au revoir au chef du Parlement burkinabè. « Cela fait près de trois années que je suis au Burkina.

Je vais bientôt retourner à Ottawa », a declaré Lee-Anne Hermann. Elle a, en outre, indiqué avoir saisi l’occasion de cette rencontre pour échanger sur ce qui a été fait en termes de réalisations pendant ces trois années passées au Burkina. La diplomate canadienne a aussi souligné que l’excellent partenariat avec les autorités burkinabè a permis l’implémentation de beaucoup de projets dans des départements ministériels.

« Le Canada, en matière de coopération est engagé sur plusieurs volets que sont, entre autres, l’humanitaire, l’éducation, la santé, l’environnement et la croissance économique particulièrement pour les femmes », a-t-elle expliqué, souhaitant que la paix revienne au Burkina. « A cause de l’insécurité, il était difficile pour moi de faire le tour du pays », a-t-elle laissé entendre. Les relations bilatérales entre le Canada et le Burkina sont vielles de 62 ans et dont le renforcement se poursuit au bénéfice des deux Etats.

Soumaïla BONKOUNGOU

Cédric BOLOUVI

(Stagiaire)