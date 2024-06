Coopération internationale : Echanges entre les ambassadeurs de l’AES accrédités à Addis-Abeba

Son Excellence Monsieur Sylvain Yamtiguimda Yaméogo a accueilli ce jour, 14 juin 2024 dans les locaux de l’ambassade du Burkina Faso à Addis-Abeba, une rencontre d’échanges entre les ambassadeurs des pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) à Addis-Abeba, à savoir le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger.

En rappel, les trois pays qui sont confrontés au terrorisme depuis plus d’une décennie, restent suspendus des acti-vités de l’Union afri-caine nonobstant les efforts qu’ils ont consentis dans leur processus de transition.

La présente rencontre d’échanges et de réflexion a été l’occasion de revisiter la difficile collaboration entre nos pays et la Commission de l’Union africaine dans le but d’inviter l’organisation continentale à prendre en compte la nouvelle dynamique de notre sous-région dans ses délibérations. Au terme de la rencontre, les ambassadeurs sont convenus d’une feuille de route dans le cadre de la défense de leurs intérêts communs auprès de la Commission de l’Union africaine et se sont engagés à continuer à œuvrer ensemble pour une meilleure représentation de leurs pays respectifs à travers la promotion des positions des pays de l’AES.

Ambassade/Mission permanente

du Burkina Faso à Addis-Abeba ( Ethiopie)