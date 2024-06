Jean-Bosco Zoundi, président de la FADOSAB : « Le chef de l’Etat a bel et bien donné son sang, le vendredi 14 juin 2024 »

La Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina Faso (FADOSAB) a animé, mercredi 19 juin 2024 à Ouagadougou, une conférence de presse pour faire la lumière sur la polémique entourant le don de sang du président du Faso, le 14 juin dernier.

Lors de la Journée mondiale du donneur de sang, le 14 juin 2024, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a donné de son sang au palais de Koulouba pour encourager la population burkinabè à faire autant. Cependant, des voix ont remis en question l’authenticité des images et de sa présence effective ce jour-là au palais de Koulouba. Pour réfuter ces accusations, la Fédération des associations de donneurs de sang bénévoles du Burkina Faso (FADOSAB) a animé une conférence de presse, mercredi 19 juin 2024, à Ouagadougou.

Le président de la FADOSAB, Jean-Bosco Zoundi, a exprimé l’indignation de la faitière face aux « accusations infondées » remettant en cause cet acte de solidarité. « Le chef de l’Etat a bel et bien donné son sang, le vendredi 14 juin 2024. Nous y étions tous et c’est sous nos yeux qu’il a respecté toutes les étapes avant de faire prélever son sang », a déclaré M. Zoundi. Il a souligné que la diffusion des images de cet événement par la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) est authentique. M. Zoundi a critiqué fermement certains individus comme Kalifara Séré, qui a affirmé sur le plateau d’une télévision de la place que les images du don de sang étaient des archives de 2023. La Fédération a demandé à M. Séré de fournir des preuves pour étayer ses accusations, faute de quoi, elle se réserve le droit de porter plainte pour diffamation. Pour lui, ces allégations visent à ternir l’image des activités de la FADOSAB, décourager les donneurs de sang bénévoles et remettre en cause les efforts des combattants sur le terrain.

La FADOSAB a rappelé que l’organisation de cette collecte de sang a été réalisée en collaboration avec le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) et l’association « S.O.S Sang ». Jean-Bosco Zoundi a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette activité, qui est cruciale pour sensibiliser le public à l’importance du don de sang.

Le président de la FADOSAB a également indiqué que le Président Ibrahim Traoré est le troisième chef d’Etat burkinabè à donner de son sang, après Blaise Compaoré et Roch Marc Christian Kaboré.

Enfin, il a félicité les hommes et les femmes qui continuent de donner leur sang régulièrement et a remercié les médias pour leur soutien dans la promotion de cette noble cause.

Gustave KONATE

(Collaborateur)