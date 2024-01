Coopération parlementaire : une délégation de parlementaires maliens chez le président de l’ALT

En séjour de travail et d’amitié au Burkina Faso, une délégation du Conseil national de la Transition (CNT) du Mali, conduite par sa 5e vice-présidente, Rakytalla Diarra a été reçue par le président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma le mardi 23 janvier 2024 à Ouagadougou.

Les relations de coopération entre les parlementaires maliens et burkinabè vont bon train. Dans le cadre du renforcement de la collaboration entre institutions législatives des deux pays, la délégation du Conseil national de la Transition du Mali qui séjourne au Burkina Faso et conduite par la 5e vice-présidente du CNT, Rakytalla Diarra a été reçue en audience par le Président de l’Assemblée législative de Transition, Dr Ousmane Bougouma, pour échanger sur des sujets d’intérêt commun.

Selon Rakytalla Diarra, la visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de partenariat dont les fruits doivent profiter aux deux peuples. « Nous sommes en visite d’amitié et de travail dans un élan de coopération avec nos homologues de l’Assemblée législative de Transition du Burkina Faso (ALT). Au passage nous saluons au nom du Président de la Transition du Mali, le colonel Assimi Goïta et le colonel Malick Diaw président du CNT grâce à qui cette mission a été possible. Nous cherchons via les échanges que nous aurons avec les parlementaires burkinabè à travailler à relever les défis de l’heure dans la mutualisation de nos forces afin de répondre efficacement à la mission que nos peuples nous ont assignée », a-t-elle expliqué. Selon la visiteuse du jour, le Burkina Faso et le Mali sont deux pays frères qui ont les mêmes réalités et qui ont une vision commune et partagée du développement. Pour cela, explique Mme Diarra, il importe que les parlementaires qui sont les représentants du peuple travaillent en synergie d’actions soient soutenus et accompagnés par leurs Etats respectifs afin d’accélérer la mise en œuvre opérationnelle des recommandations devant aider l’opérationnalisation de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). D’où l’importance de cette visite de travail et d’échanges mutuels de connaissances qui vise à rapprocher davantage nos deux pays mais aussi qui va permettre de formuler des recommandations en vue de la mise en œuvre de l’AES.

Wanlé Gérard COULIBALY

Mariette TRAORE (Stagiaire)