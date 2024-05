Coopération sino-africaine : Jinhua, une ville pionnière dans les échanges commerciaux

En excursion dans la province du Zhejiang, dans le Sud-Est de l’Empire du milieu, la soixantaine de participants au 8e Festival de la jeunesse Chine-Afrique ont été édifiés par les rapports entre le continent et ladite province au cours d’une cérémonie, le jeudi 23 mai 2024 à Jinhua.

Le Zhejiang est une province côtière orientale de la Chine. Sa capitale et plus grande ville est Hangzhou. Elle a une population estimée à 64,6 millions d’habitants, ce qui en fait la huitième province la plus peuplée de Chine. Elle est surnommée « l’épine dorsale de la Chine » parce qu’elle est un moteur important de l’économie chinoise et qu’elle est le lieu de naissance de plusieurs personnalités, dont le dirigeant nationaliste chinois, Chiang Kai-shek et l’entrepreneur Jack Ma (le fondateur de Alibaba).

La province comprend 3 000 îles, les plus nombreuses de Chine. Au-delà municipalité de Jinhua, Jiangfeng Chen a de prime abord mentionné que sa ville a établi des échanges commerciaux avec tous les pays d’Afrique. A ce titre, il a précisé qu’environ 30 000 hommes d’affaires de Jinhua font des affaires en Afrique depuis de nombreuses années, et plus de 5 000 hommes d’affaires africains sont engagés dans des activités économiques et commerciales à Jinhua.

A l’en croire, le volume des exportations de Jinhua vers l’Afrique a représenté plus de 8 % du volume total du pays pendant 9 années consécutives, se classant ainsi au premier rang des villes préfectorales de Chine dans le cadre de la coopération sino-africaine. Et d’ajouter que les bons rapports se sont davantage améliorés par certaines réalisations marquantes telles que le forum économique et commercial Chine-Afrique, le forum de réflexion Chine-Afrique, l’institut de recherche africaine de l’université normale de Zhejiang. Le représentant de la jeunesse africaine, Mbamby Keane Victoria Dos Santos de l’Angola a, pour sa part, salué l’excellence des relations sino-africaines dont il a souhaité leur consolidation. C’est pourquoi, il a encouragé les dirigeants africains à mettre l’accent sur un certain nombre de domaine notamment les infrastructures, la technologie, la promotion de l’esprit d’entreprise, l’éducation. « Un vieil adage africain stipule que si vous voulez éduquer une nation, commencez par les jeunes. Ce qui signifie que notre présence ici cimentera davantage les nombreuses années de relations que nous aurons entre la Chine et le continent africain », a-t-il conclu. –

Souaibou NOMBRE Snombre29@yahoo.fr

Depuis Jinhua (Chine)