Coopération : un émissaire du président de la République d’Azerbaïdjan chez le Président du Faso

Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, ce jeudi, un émissaire du président de la République d’Azerbaïdjan, Elchin Oktyabr Oglu Amirbayov, en visite de travail au Burkina Faso.

L’émissaire du président azerbaïdjanais, Amirbayov ,a déclaré que sa présence au Burkina Faso « beau pays, un pays ami » s’inscrit dans le cadre du 20e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. « C’est un moment très approprié pour faire le tour d’horizon de nos relations bilatérales en vue d’identifier les pistes potentielles pour faire avancer ces relations qui comportent beaucoup d’atouts à exploiter », a soutenu l’hôte du chef de l’Etat.

Il a indiqué qu’au cours de cette audience, les deux pays ont confirmé leur volonté de s’engager dans cette coopération bâtie sur le respect mutuel et la préservation des intérêts communs. « Nous avons évoqué des domaines concrets dans lesquels cette coopération peut être bénéfique pour nos deux peuples », a-t-il dit, citant entre autres domaines de coopération, l’énergie, l’enseignement professionnel, l’industrie minière et l’humanitaire. « Notre pays attache beaucoup d’importance à ses relations avec les pays africains », a précisé Elchin Oktyabr Oglu Amirbayov, qui affirme que l’Azerbaïdjan a tissé des relations de coopération et d’interaction « solides » avec la plupart des pays africains.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso