COP16 à Riyad : une forte affluence au stand du Burkina Faso

Le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement Roger Baro a inauguré le stand du Burkina Faso, le mardi 3 décembre 2024, dans l’enceinte du site de la Conférence des Parties (COP16) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) à Riyad en Arabie Saoudite.

Dans l’optique de marquer d’une pierre blanche la présence du Burkina Faso à la Conférence des Parties (COP16) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) afin de partager son expérience en matière de lutte contre la désertification, la dégradation des terres et les effets de la sécheresse, la délégation burkinabè a mis en place un stand sur le site de la COP16. Le mardi 3 décembre 2024, le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement Roger Baro a inauguré le stand en présence de tous les membres délégation à Riyad en Arabie Saoudite. Selon le ministre Baro, à travers ce stand, le pays des Hommes est présent physiquement à la COP16 en plus des négociations qui vont être engagées. «Pour notre stand, c’est un espace de visibilité pour le pays. Vous voyez le drapeau du pays, le poster du chef de l’Etat. Cela montre que le Burkina est présent. Nous allons présenter les atouts du pays.», a-t-il déclaré.

Le stand est animé par l’équipe de la coordination de lutte contre la désertification avec l’appui d’autres délégués. Pour Minata Sanou du secrétariat permanent du Conseil national pour développement durable (SP/ CNDD), une des animateurs du stand, des visiteurs peuvent prendre connaissance des affiches, des kakemonos et des documents en lien avec la lutte contre la désertification notamment la mise en œuvre de la Neutralité en matière de dégradation des terres (NDT) au Burkina Faso, le changement climatique et le développement durable. «Il y a aussi des vidéos qu’on fait passer en boucle pour montrer les efforts du pays en matière de lutte contre la désertification», a-t-elle déclaré. Après la coupure du ruban, quelques visiteurs présents sur les lieux à l’inauguration ont pris d’assaut le stand pour consulter les documents, mais aussi pour écouter les explications des délégués sur les efforts du Burkina en matière de lutte contre la désertification.

Paténéma Oumar OUEDRAOGO

Riyad (Arabie Saoudite)