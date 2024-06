Parmi les 9 pays du Partenariat de Ouagadougou, la Côte d’Ivoire est le seul pays qui n’a pas pour le moment une loi santé de la reproduction/Planification familiale. Lors d’un webinaire avec les journaliste tenu, le mercredi 22 mai 2024, la présidente de Women in Global health, Pr Mélanie Tia, soutient que ce sont des questions sur l’avortement sécurisé et la procréation médicale assistée qui constituent des points de blocage.

Le professeur Mélanie Tia affirme que certains contenus de la loi santé de la reproduction bloquent son adoption en Côte d’Ivoire. Il s’agit notamment des questions sur l’avortement, la Procréation médicale assistée (PMA) « Il y a eu tellement d’ateliers sur le contenu de la loi et tellement de modifications, mais ce qui rend difficile actuellement l’adoption est essentiellement le contenu de l’avortement sécurisé », Pr Tia. En plus, il y a l’âge d’accès à la planification familiale qui ne fait pas l’unanimité. Certains pensent que les jeunes et adolescents sont sexuellement actifs et doivent avoir accès à la PF à l’âge de 10 ans, d’autres s’y opposent.

Pr Tia pense que la presse peut aider en interpellant les autorités et en sensibilisant les populations sur l’éducation sexuelle, la communication parent-enfant.

B. S