Le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a pris part aux travaux de l’atelier de capitalisation de l’expérience de la décentralisation culturelle dans la région des Hauts-Bassins, le vendredi 7 juin 2024 à Bobo-Dioulasso.

L’expérience pilote de décentralisation culturelle s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui aux industries créatives et à la Gouvernance de la culture (PAIC-GC). Un projet mis en œuvre depuis 2022 sur un financement de l’Union européenne (UE) en partenariat avec l’Etat burkinabè à travers le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) et dont les contributions respectives s’élèvent à six et quatre milliards F CFA. A l’atelier bilan du projet tenu, le vendredi 7 juin 2024 à Bobo-Dioulasso, les résultats ont été présentés aux parties prenantes. Ce sont entre autres: la création d’un site portail pour la promotion et la valorisation des potentialités culturelles et touristiques; le financement direct des projets des opérateurs culturels de la région; la réalisation d’un photobook assimilable à un guide touristique de la région; l’élaboration des plans statistiques de développement de la culture au profit de quinze communes; la création de trois circuits touristiques; l’élaboration d’une stratégie régionale de la culture, le renforcement des capacités de 321 acteurs culturels; etc. Le chef du département de la culture a salué la mise en œuvre de ce projet qui vient témoigner une fois de plus que «la culture peut soutenir les processus de développement durable aussi bien au niveau national que local». Jean Emmanuel Ouédraogo s’est réjoui du fait que ce projet ait permis de soutenir l’ensemble de l’écosystème de la culture à travers l’appui aux entreprises et opérateurs culturels de la région. « La philosophie qui gouverne ce programme est de faire en sorte que la culture soit un secteur de développement à part entière, créateur de richesses mais aussi générateur d’emplois décents», a-t-il soutenu. Parmi les recommandations fortes des participants à l’atelier, on note l’intégration du secteur de la culture dans les plans d’actions communaux et la duplication du projet dans les autres régions du Burkina.

DCRP-MCCAT