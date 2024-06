Les chefs coutumiers de Dédougou ont organisé, le samedi 8 juin 2024 à Dédougou, une marche de soutien au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et à son gouvernement pour les efforts de restauration du territoire. A l’occasion une enveloppe de 200 000 F CFA a été remise comme contribution à l’effort de paix.

Les chefs coutumiers de Dédougou sont reconnaissants au Président Ibrahim Traoré pour son engagement dans la reconquête du territoire national, plus particulièrement la région de la Boucle du Mouhoun. Ils l’ont fait savoir, le samedi 8 juin 2024 à Dédougou, à travers une marche de soutien. En effet, à la suite de l’appel du Mouvement des coutumiers pour la paix et la sécurité (MCSP), la population de Dédougou et ses environnants se sont mobilisés pour exprimer « sa fierté » du retour progressif de la paix. Munis de drapeaux, de pancartes, de banderoles et de sifflets, les marcheurs ont parcouru une distance de plus d’un kilomètre pour rallier le gouvernorat afin de remettre un message à l’autorité régionale. Par ce message, les coutumiers invitent le président du Faso à Dédougou pour lui adresser directement leurs bénédictions et encouragements.

Pour le coordonnateur de la marche, Magnan Jérémie Saboué, cette mobilisation constitue une marque de reconnaissance aux autorités de la Transition pour les efforts faits dans la Boucle du Mouhoun. « Beaucoup de personnes déplacées sont reparties dans leurs localités. Nous avons les zones de Bourasso, Sanaba, Douroula qui ont été réinstallées. La route nationale 14 (Dédougou- Nouna jusqu’à Djibasso) est devenue praticable », a-t-il cité entre autres. A la population sortie nombreuse, il a renouvelé ses remerciements pour avoir porté haut le message des coutumiers. Et au porte-parole du MCSP, Sanou Dembelé, d’appeler le capitaine Ibrahim Traoré a toujours faire confiance aux coutumiers, aux traditionalistes et aux chefs afin qu’ils apportent leurs soutiens à toutes ses actions profitables au pays. Pour lui, la sécurisation du territoire redonne de l’honneur aux chefs des villages autrefois déguerpis. « Des chefs de villages ou de terres ont perdu leur vie, non pas parce qu’ils ont été tués par les terroristes mais par le déshonneur, le chagrin et l’humiliation qu’ils ont vécu », a-t-il regretté. Il a salué au passage, l’engagement du gouvernement en faveur du monde paysan, à travers l’acquisition récente des équipements agricoles. Le représentant du gouverneur, Souleymane Nakanabo, par ailleurs haut-commissaire du Mouhoun, a traduit sa gratitude aux responsables coutumiers pour cette initiative de soutien au président du Faso et à l’ensemble du gouvernement. Pour lui, chaque Burkinabè doit se mobiliser « et c’est ainsi qu’ensemble nous allons bâtir un Burkina de paix et de prospérité ». Il a enfin rassuré les marcheurs que le message sera transmis à qui de droit dans un bref délai.

