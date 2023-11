Départ à la retraite du Cardinal Philippe Ouédraogo : les catholiques du Burkina saluent un « guide exemplaire »

La messe d’action de grâce de départ à la retraite du Cardinal Philippe Ouédraogo a eu lieu, le samedi 25 novembre 2023 à la cathédrale de Ouagadougou.

Comme feu le Cardinal Paul Zoungrana, c’est à l’âge de 78 ans que le Cardinal Philippe Ouédraogo a vu sa démission pour limite d’âge acceptée par le Pape François. Le samedi 25 novembre 2023, à la cathédrale de Ouagadougou, le père de l’Eglise-famille du Burkina a célébré une messe d’action de grâce pour exprimer sa gratitude envers Dieu pour l’œuvre accomplie et lui demander une retraite épanouie. Des centaines de fidèles, de prêtres, d’officiels et de représentants de religions sœurs ont assisté à la messe d’adieu du désormais Archevêque émérite de l’Archidiocèse de Ouagadougou. Pour le président du Conseil diocésain des laïcs, Aristide K. Théodore Malgoubri, le Cardinal Philippe Ouédraogo est une figure exceptionnelle de l’Eglise qui a consacré toute sa vie au service de la foi et de sa communauté. Il a salué l’action d’un guide exemplaire qui a permis à l’Eglise de grandir en responsabilité et en maturité.

M. Malgoubri a également loué la compassion du Cardinal qui a toujours su mobiliser l’élan de solidarité des fidèles pour les personnes défavorisées. Aristide K. Théodore Malgoubri a aussi remercié le serviteur de Dieu pour avoir semé les graines de la tolérance entre les religions en promouvant le dialogue interreligieux. Le porte-parole des consacrés de l’Archidiocèse de Ouagadougou, le Père Sébastien Pouya, a exprimé la reconnaissance de ses pairs pour la sollicitude fraternelle et la présence constante du Cardinal à leurs côtés. Les prêtres du diocèse de Ouagadougou, par la voix de l’abbé Etienne Nana, ont également remercié le pasteur infatigable qui a toujours manifesté un zèle missionnaire et qui a été très proche de ses collaborateurs. Pour le Cardinal Philippe Ouédraogo, toutes les grâces reçues et toutes les œuvres réalisées en 50 ans de vie de prêtre, dont 14 en tant qu’évêque et 9 en tant que Cardinal, viennent de la miséricorde de Dieu. « Tout revient à Dieu. C’est grâce au Seigneur que l’Evêque a été ce qu’il a été. C’est grâce au Seigneur que chacun de nous est ce qu’il est au niveau familial, professionnel… toute notre vie. Personne n’a demandé à naître, et personne n’a demandé à partir. Tout revient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Si les hommes pouvaient réaliser cela, ils feraient des choix conséquents pour une vie plus cohérente, une vie plus conforme à la volonté de Dieu.

Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de s’appuyer exclusivement sur ce monde qui passe. Je dois tout au Seigneur et je dois tout à mes frères et sœurs », a dit Son Eminence. Il a également demandé pardon au Seigneur pour ses limites personnelles et celles de la communauté, ainsi que pour les chantiers non achevés ou mal réalisés. Le représentant du Nonce apostolique au Burkina, Boya Johnny, a reconnu un serviteur qui, par ses gestes et actions, a toujours conduit le peuple des croyants en eau profonde. Selon lui, la mission du Cardinal n’est pas encore terminée, car il demeurera un fidèle collaborateur du Pape (jusqu’à ses 80 ans, avant une retraite définitive, ndlr). Notons que le nouvel Archevêque métropolitain de l’Archidiocèse de Ouagadougou, Monseigneur Justin Kontiébo, sera installé le samedi 16 décembre 2023.

Agence d’information du Burkina