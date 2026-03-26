Des ministres africains de la Santé partagent la vision d’une solidarité sanitaire du Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu le 26 mars 2026 en audience, ce jeudi, les ministres de la Santé des pays invités au 1er Forum national sur le Financement de la Santé du Burkina (FONAFIS). La délégation a été conduite par le Ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude KARGOUGOU.

Selon le porte-parole, le ministre sénégalais de la Santé, Dr Ibrahima SY, les échanges, avec le Chef de l’État, ont porté sur le Forum sur le financement de la Santé. L’objet de la visite est de porter une voix commune en faveur d’une diplomatie sanitaire et d’une solidarité entre États africains.

La délégation composée des ministres de la Santé de la Sierra Leone, de la Gambie, du Niger, du Tchad, du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso a salué l’initiative du Burkina Faso qui, par la mobilisation des ressources endogènes, ouvre la voie à des mécanismes innovants pour renforcer la résilience des systèmes de santé.

« La maladie est transfrontalière. Elle ne se gère pas dans un seul pays », a rappelé Dr Ibrahima SY, qui insiste sur la nécessité d’une coopération dynamique. Pour lui, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ marque les esprits. « Sa vision est claire, non seulement pour son pays mais aussi pour l’Afrique », confie-t-il, impressionné par l’engagement du Chef de l’État sur les questions relatives à la santé des populations.

Les progrès du Burkina Faso en matière d’infrastructures de Santé et de réduction de la mortalité maternelle et infantile ont été cités en exemple, renforçant l’idée d’une solidarité sanitaire devenue, une priorité absolue.

Direction de la communication de la Présidence du Faso