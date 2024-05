Des terroristes neutralisés à Mansila et à Aorema

Les forces combattantes ont mené ce week-end des opérations dans les zones de Mansila (Yagha) et d’Aorema (Yatenga) qui leur ont permis de neutraliser plusieurs terroristes et de récupérer des motos et des armes, a appris l’AIB.

Le samedi 4 mai 2024, les guetteurs ont eu vent d’une attaque imminente à Mansila, dans la province du Yagha, région du Sahel. Alertés, les vecteurs aériens ont effectivement repéré des criminels en train de rôder autour de la localité. Comme s’ils avaient senti une présence, les terroristes se sont mis à courir pour se réfugier sous un grand arbre. Les opérateurs aériens ont alors tiré un missile sur leur cachette, consumant plusieurs terroristes et leurs engins dans un grand feu. Les deux rescapés n’iront pas loin, car des compagnies des 5e et 9e Bataillons d’intervention rapide (BIR) vont les cueillir. Les forces combattantes vont également ratisser toute la zone en vue de récupérer le matériel encore utilisable. Plus tôt dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 mai 2024, des assaillants ont visé une position du bataillon mixte de marche de la brigade des Volontaires pour la défense de la patrie à Aorema dans la zone de Ouahigouya. Les forces combattantes, grâce à leur puissance de feu, vont les contraindre à prendre la fuite, abandonnant pour certains leurs motos. Les fuyards vont se camoufler cinq kilomètres plus loin sous un grand arbre avant d’être rejoints par leurs acolytes qui ont pu s’échapper avec leurs engins. C’est le moment choisi par un vecteur aérien pour lancer un missile sur les assaillants. Nombreux d’entre eux vont mourir dans une fournaise avec leurs engins tandis que des rescapés s’éloignent. Samedi, aux premières lueurs du jour, le bataillon mixte se lance à leurs trousses et profite de l’occasion pour saisir du matériel de guerre. Selon les sources de l’AIB, les opérations se poursuivent sur tous les fronts pour ramener à terme la paix et la sécurité.

Agence d’information du Burkina